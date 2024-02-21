Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
В России задумались о создании системы оповещения об опасности в школах через СМС
Росгвардия и Минпросвещения прорабатывают информационную систему, которая позволит уведомлять об опасности в учебном заведении через СМС, сообщил первый замначальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.
СМС может быть отправлена любому гражданину, который находится в непосредственной близости к школе. Также система будет передавать сигнал опасности подразделению вневедомственной охраны, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин призвал уделять предельное внимание безопасности школ, в том числе в вопросе экстренной связи с полицией.