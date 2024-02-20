Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность школ

Tекст: Ольга Иванова

«Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий», – приводит его слова ТАСС.

Ранее Путин заявил, что все больницы, учебные заведения и соцучреждения должны отвечать современным требованиям безопасности и находиться под постоянным контролем МЧС.