С радугой у нас в стране происходят совсем забавные вещи. Не так давно решил сменить вывеску театральный фестиваль с этим, когда-то всем любезным, названием. Его организаторы сочли нужным подстраховаться, чтоб их также не обвинили «в пропаганде ЛГБТ» (ЛГБТ – запрещенное в РФ экстремистское движение).3 комментария
Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность школ
Власти на всех уровнях должны уделять предельное внимание безопасности школ, в том числе в вопросе экстренной связи с полицией, заявил президент России Владимир Путин на совещании по программе капремонта школ.
«Здесь нужно действовать предельно четко, неукоснительно выполнять установленные требования, в том числе по оснащению школ системами экстренной связи с полицией, видеонаблюдением, оповещением, наладить безопасную пропускную систему, создать условия для работы специалистов, отвечающих за охрану школьных зданий и территорий», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил, что все больницы, учебные заведения и соцучреждения должны отвечать современным требованиям безопасности и находиться под постоянным контролем МЧС.