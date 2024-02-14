Путин призвал обеспечить контролем МЧС школы и больницы

Путин: Больницы и школы должны быть под постоянным контролем МЧС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Под постоянным контролем МЧС должны оставаться вопросы обеспечения безопасности школ и вузов, больниц и других социальных учреждений во всех субъектах Федерации», – передает его слова ТАСС.

Путин добавил, что также «нельзя снижать внимание и к местам массового пребывания граждан».

«Все такие объекты должны полностью отвечать современным требованиям в области безопасности», – сказал глава государства.

Кроме того, он призвал внедрять новое программное обеспечение для системы предупреждения ЧС.

«Особого внимания требует развитие системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, а для этого необходимо активнее использовать возможности современных цифровых технологий, внедрять новое программное обеспечение, которое позволит оперативно получать и анализировать информацию о потенциальных чрезвычайных ситуациях, принимать оптимальные решения по реагированию в каждом таком конкретном случае, действовать на опережение», – сказал Путин.

Также, по словам президента, в работу МЧС, в том числе территориальных подразделений, необходимо внедрять передовые технологии и информационные ресурсы. «Это крайне важно, в том числе для более четкого проведения контрольно-надзорных мероприятий», – указал он.

Основная задача заключается в том, чтобы надежно гарантировать интересы и безопасность граждан, но не создавать при этом барьеров и административного давления на законопослушный бизнес.

Путин подчеркнул, что в 2024 году сотрудникам МЧС, территориальным и специализированным подразделениям ведомства «предстоит решать ответственные и важные задачи».

В свою очередь власти будут и дальше повышать зарплаты и предоставлять другие меры поддержки сотрудникам МЧС.

«Государство продолжит укреплять социальные и другие меры поддержки личного состава МЧС. Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», – сказал Путин.

Он напомнил, что в прошлом году были установлены дополнительные денежные надбавки и социальные гарантии сотрудникам, которые работают в особых условиях на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Уверен, что российские спасатели – весь личный состав МЧС России – будут четко решать поставленные задачи. Верно служить Родине и нашему народу. Желаю вам успехов», – заключил Путин.

Также президент поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира.