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Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира
Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из зоны палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе МЧС по эвакуации российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта.
«Высокой оценки заслуживает помощь сотрудников МЧС пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии, оперативная эвакуация российских граждан из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов», – сказал Путин на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что работа по вывозу оставшихся в секторе Газа российских граждан будет вестись на индивидуальной основе после завершения организованной эвакуации.