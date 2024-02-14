Путин поблагодарил МЧС за эвакуацию россиян из кризисных районов мира

Байден обвинил Трампа в «приглашении Путина вторгнуться» в страны НАТО

Байден заявил о попытке Трампа подбить Путина на вторжение в страны НАТО

Tекст: Антон Антонов

Байден обратился к гражданам США и Палате представителей Конгресса. Он призвал возобновить финансовую помощь Украине, отметив, что «ставки выросли». Как заявил Байден, Трамп «подал миру опасный, шокирующий и, откровенно говоря, не соответствующий американскому духу сигнал» – «направил приглашение Путину вторгнуться» в страны НАТО.

Байден подчеркнул, что Трамп «именно это и имеет в виду». По словам Байдена, ни один американский президент прежде «не преклонялся» перед российским лидером, передает ТАСС.

Он назвал НАТО «священным обязательством», которое Трамп воспринимает как «обузу». Байден заверил, что в случае «нападения» России на союзника Вашингтона по НАТО, США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО», пока он занимает пост президента.

«Мы добились единства НАТО, мы ее расширили. Мы не можем сейчас уйти», – сказал он, добавив, что Россия «делает на это ставку» и что ее «аппетит к власти и контролю» необходимо «ограничить», так как Москва «одной Украиной не ограничится».

Обращаясь к членам Конгресса, Байден призвал их сделать выбор: «Будете ли вы отстаивать свободу или встанете на одну сторону с тиранией, будете ли вы стоять с Украиной или с Путиным, стоим ли мы с Америкой или Трампом».

Напомним, Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом. В Кремле отказались комментировать заявления Трампа.