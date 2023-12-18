Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Эвакуация россиян из Газы завершена
Последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово последнюю группу граждан России и членов их семей, которые решили эвакуироваться из сектора Газа, сообщили в ведомстве.
Как сообщило МЧС, «заключительная группа эвакуированных» прибыла из Каира, в нее вошли 73 человека, включая 45 детей. Указывается, что российские спасатели вывезли «из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей». Эвакуированы 1124 человека, из них 518 детей, передает РИА «Новости».
Медики МЧС России оказали перешедшим из сектора Газа гражданам России помощь в 500 случаях, трижды вмешательство медиков потребовалось «в экстренном порядке», врачи «предотвратили летальный исход», передает ТАСС.
В Россию также вернулись сотрудники оперативной группы МЧС, которые обеспечивали проведение операции на территории Египта.
Напомним, российский МИД отмечал, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».