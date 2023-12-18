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    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Газовый вопрос становится ключевым для выживания политической элиты ФРГ

    Даже если воли Берлина хватит только на то, чтобы возложить ответственность за теракты на «Северных потоках» целиком на Украину (к чему сейчас все и идет), то логичным следствием должно стать полное прекращение поддержки Киева со стороны Германии, энергетической безопасности которой был нанесен серьезный урон.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    11 комментариев
    18 декабря 2023, 22:40

    Эвакуация россиян из Газы завершена

    Последняя группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Самолет Ил-76 МЧС России доставил в столичный аэропорт Домодедово последнюю группу граждан России и членов их семей, которые решили эвакуироваться из сектора Газа, сообщили в ведомстве.

    Как сообщило МЧС, «заключительная группа эвакуированных» прибыла из Каира, в нее вошли 73 человека, включая 45 детей. Указывается, что российские спасатели вывезли «из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей». Эвакуированы 1124 человека, из них 518 детей, передает РИА «Новости».

    Медики МЧС России оказали перешедшим из сектора Газа гражданам России помощь в 500 случаях, трижды вмешательство медиков потребовалось «в экстренном порядке», врачи «предотвратили летальный исход», передает ТАСС.

    В Россию также вернулись сотрудники оперативной группы МЧС, которые обеспечивали проведение операции на территории Египта.

    Напомним, российский МИД отмечал, что сложность вывоза россиян заключается в высокой интенсивности ударов, которые наносит Армия обороны Израиля по всей территории Газы, в том числе по южным районам, расположенным вблизи КПП «Рафах».

    16 декабря 2023, 16:12
    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    The Times of Israel: Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг

    Убитые ЦАХАЛ в Газе заложники несли над собой белый флаг
    @ ATEF SAFADI/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты, свидетельствуют результаты проверки, пишет The Times of Israel.

    Установлено, что один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания на расстоянии десятков метров, все они были полураздеты и несли с собой клочок белой ткани, привязанный к палке, сообщил один из старших офицеров Южного командования Армии обороны Израиля, пишет The Times of Israel, передает ТАСС.

    Заметивший людей военный расценил происходящее как подготовленную ХАМАС ловушку и открыл по ним огонь. В результате два заложника погибли, третий получил ранения и спрятался в здании.

    В этот момент в ситуацию вмешался командир батальона, который находился в одном здании с открывшим огонь бойцом, он дал команду прекратить стрельбу. Затем неподалеку раздались призывы о помощи на иврите, после чего раненый заложник вышел из здания, но был расстрелян другим израильским солдатом, пишет издание.

    Внешний вид третьего убитого вызвал сомнения у командира батальона. В итоге выяснилось, что это израильский заложник. Тела убитых перевезли в Израиль для опознания, которое подтвердило, что все трое являются израильтянами, захваченными ХАМАС.

    По словам собеседника издания, оба стрелявших военных действовали в нарушение протоколов. В ЦАХАЛ заявили, что относятся к случившемуся с пониманием, поскольку в районе инцидента в последнее время не встречались мирные жители.

    Ранее сообщалось, что бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 05:54
    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа

    Военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа

    Бойцы ЦАХАЛ убили израильских заложников в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В секторе Газа трое израильских заложников погибли, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников, сообщили военные.

    ЦАХАЛ пояснил, что произошел «бой в районе Шеджайя». Израильские военные «ошибочно приняли трех израильских заложников за угрозу». Бойцы ЦАХАЛ открыли огонь по заложникам, передает РИА «Новости».

    Тела погибших доставили в Израиль. Экспертиза подтвердила, что это были похищенные палестинскими боевиками заложники. ЦАХАЛ сообщил, что полностью принимает ответственность за трагедию.

    Напомним, израильские военные начали закачивать морскую воду в систему подземных тоннелей в секторе Газа. Белый дом допустил присутствие заложников в затапливаемых Израилем тоннелях.

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    17 декабря 2023, 04:58
    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газе

    Глава генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников в Газк

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трех заложников, убитых по ошибке израильскими военными в секторе Газа, сообщила израильская газета Yedioth Ahronoth.

    Халеви считает, что он, как командир, несет ответственность за то, что произошло, и пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем, передает  RT.

    Ранее трое израильских заложников погибли в секторе Газа, так как бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняли их за противников,

    Израильские СМИ сообщили, что заложники, по ошибке убитые военнослужащими израильской армии, несли с собой самодельный белый флаг и были полураздеты.

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    17 декабря 2023, 15:15
    Полиция Финляндии потребовала арестовать россиянина Тордена

    STT: Финская криминальная полиция требует арестовать россиянина Тордена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Центральная криминальная полиция Финляндии требует наложить арест на россиянина Воислава Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине, сообщило агентство STT.

    По сообщению агентства, в ордере на арест указано, что Тордена необходимо арестовать за предполагаемые преступления, совершенные в 2014–2015 годах заседание его по делу состоится 18 декабря во второй половине дня, передает ТАСС.

    В августе Торден был арестован в Финляндии по запросу Украины об экстрадиции. Ранее он носил имя Ян Петровский, известен как один из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». В декабре суд решил освободить задержанного по запросу Украины россиянина, сразу же после освобождения он был снова задержан.

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    17 декабря 2023, 00:37
    Сотрудник МИД Франции погиб в Газе после удара Израиля

    МИД Франции сообщил о гибели своего сотрудника в секторе Газа после удара Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВС Израиля по сектору Газа был убит сотрудник МИД Франции, сообщило Министерство иностранных дел Франции.

    Уточняется, что дипломат погиб в доме в Рафахе, где находились еще двое других коллег из генконсульства Франции с семьями. По информации МИД Франции, в результате этой атаки погибли около десяти человек, передает ТАСС.

    Французский МИД потребовал от израильских властей разъяснить обстоятельства этого удара в кратчайшие сроки.

    Ранее военные ЦАХАЛ приняли за боевиков и застрелили израильских заложников в секторе Газа, которые вышли из укрытия с белым флагом.

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    17 декабря 2023, 06:15
    Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников

    Al Jazeera: Премьер-министр Израиля дал указания переговорной группе по заложникам

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа ХАМАС, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    Нетаньяху подчеркнул, что интенсивное военное давление на ХАМАС будет продолжено, а инструкции, которые даны переговорной группе основаны на этом давлении, передает ТАСС.

    В свою очередь газета The Times of Israel сообщила, что чрезвычайный военный кабинет Израиля встретился в субботу вечером для обсуждения нового договора о возвращении заложников.

    Издание пишет, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара обсуждали освобождение пожилых мужчин и гражданских лиц в обмен на высокопоставленных палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

    Ранее член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит оставшихся заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа.

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    16 декабря 2023, 14:31
    Средства ПВО Египта сбили летающий объект возле побережья

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект возле побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова, сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на источник.

    Сообщается, что ПВО Египта зафиксировала летающий объект и немедленно отреагировала на него, передает РИА «Новости».

    Как рассказали очевидцы, он упал в 1,5 км от побережья Дахаба.

    Позже стало известно, что хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли массированный удар беспилотными летательными аппаратами по городу Эйлат на юге Израиля.

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    16 декабря 2023, 08:45
    Посол Израиля заявил об отсутствии информации о числе погибших боевиков ХАМАС

    Посол Израиля в России Бен Цви заявил об отсутствии информации о числе погибших боевиков ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Иерусалим не имеет данных касательно числа погибших боевиков ХАМАС, а к данным с их стороны призывает относиться с осторожностью, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

    По его словам, в данный момент таких данных нет, а информацию от ХАМАС необходимо принимать с большой осторожностью, передает ТАСС.

    Бен Цви отметил, что единственные точные данные, которые передают из сектора Газа, предоставляет Минздрав, однако ведомство находится под полным контролем ХАМАС.

    Накануне в США заявили о намерении Израиля сосредоточиться на атаках против лидеров ХАМАС.

    Напомним, глава израильского Минобороны Йоав Галант в беседе с Салливаном сказал, что израильским военным для победы над движением ХАМАС в секторе Газа понадобится несколько месяцев.

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    17 декабря 2023, 02:34
    Израиль нанес удар по базе «Хезболла» на границе с Ливаном

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник израильских ВВС нанес удар по базе шиитской милиции «Хезболла» в ливанском Хомин-эт-Тахта, расположенном в 40 км от границы с Израилем, сообщило агентство Al Wataniya.

    Мэр поселка Ходр Иса заявил, что израильская армия впервые с начала военной эскалации на ливано-израильской границе атаковали цель в глубине юга Ливана, передает ТАСС.

    По его словам, ударом разрушены мирные дома граждан, был нанесен материальный урон, погибших нет.

    Ранее Армия Израиля заявила о перехвате ракеты в Ливане, выпущенной по ее беспилотнику.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что шиитская организация «Хезболла» может своими действиями уничтожить Ливан.

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    17 декабря 2023, 12:47
    КПП «Керем-Шалом» открыли для доставки гуманитарной помощи в Газу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом» открылся для того, чтобы обеспечить доставки гуманитарной помощи, которая предназначена для жителей сектора Газа, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях.

    В сообщении ведомства говорится, что с 17 декабря грузовики с гумпомощью ООН будут проходить проверку безопасности и перенаправляться непосредственно в сектор Газа через КПП «Керем-Шалом» в соответствии с их соглашением с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    В понедельник Израиль подтвердил открытие КПП «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа, чтобы увеличить количество поступающей в анклав помощи.

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    17 декабря 2023, 16:26
    Во Франции призвали к устойчивому перемирию в Газе

    Tекст: Валентина Григоренко

    В секторе Газа должно быть новое, устойчивое перемирие, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Эли Коэном.

    Колонна отметила, что ее приезд был нужен для того, чтобы напомнить о важности нового гуманитарного перемирия. По ее словам, необходимо вернуться к перемирию, устойчивому перемирию, передает РИА «Новости» со ссылкой на i24News.

    Она добавила, что ее беспокоит «слишком большое» число жертв конфликта среди мирных жителей, и призвала не забывать о жертвах атак ХАМАС.

    Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября, впоследствии оно неоднократно продлевалось. 1 декабря Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    17 декабря 2023, 23:13
    В Газе заявили о гибели 90 человек при обстрелах Израилем лагеря беженцев

    Al-Arabiya: При израильских обстрелах лагеря беженцев на севере Газы погибли не менее 90 человек

    Tекст: Вера Басилая

    При израильских обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

    Палестинский портал Quds сообщал, что не менее 30 человек погибли, десятки пропали без вести  во время обстрела жилого квартала в городе Джабалия, передает РИА «Новости».

    Ранее двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли за минувшие сутки в боях в секторе Газа.

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    18 декабря 2023, 09:05
    Число погибших беженцев в лагере в Газе выросло до 100 человек

    Минздрав Газы : Более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате обстрела Израилем лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа превысило 100 человек, заявил гендиректор минздрава в анклаве Мунир Аль-Барш.

    Телеканал Al-Jazeera приводит слова Аль-Барша, который отметил, что более 100 человек погибли в Джабалии, еще 20 ранены и порядка 100 остаются под завалами и, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al-Arabiya со ссылкой на минздрав анклава сообщил, что при израильских обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек.

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    18 декабря 2023, 16:15
    Президентом Египта вновь стал Абдель Фаттах ас-Сиси

    Tекст: Ольга Иванова

    Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси победил на прошедших всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет, свидетельствуют официальные итоги президентских выборов.

    Итоги представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия. Отмечается, что в ходе всеобщего голосования за пределами Египта и на территории страны за ас-Сиси проголосовало 89,6% избирателей, принимавших участие в выборах, передает ТАСС.

    Кроме того, в выборах приняли участие 66,8% избирателей, имевших право голоса.

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    18 декабря 2023, 16:23
    Последняя группа россиян из сектора Газа вылетела в Москву

    Последняя группа россиян с 45 детьми из сектора Газа вылетела на Ил-76 МЧС в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел из Каира в Москву с последней группой россиян из сектора Газа, сообщили в ведомстве.

    «Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет перевезет сегодня еще 73 человека, в том числе 45 детей», – приводит РИА Новости слова представителя МЧС.

    Всего с начала миссии по эвакуации россиян из зоны конфликта Палестины Израиля на территорию России доставлен 1051 человек, в том числе 473 ребенка.

    Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли при обстрелах лагеря беженцев Джабалия на севере анклава.

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