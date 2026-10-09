Россиянку с ребенком депортировали с Бали за неоплаченные счета в ресторанах

Власти Бали выслали россиянку с дочерью за долги и нарушение визового режима

Tекст: Мария Иванова

Женщина привлекла внимание местных жителей в конце августа после жалоб предпринимателей в районе Южная Кута на ее поведение. Выяснилось, что она нарушила визовый режим и просрочила разрешение на пребывание на 318 дней, передает РИА «Новости».

«Она брала товары и ела в заведениях, обещая оплатить покупки банковским переводом, однако деньги так и не поступали», – рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди.

Сотрудники иммиграционной службы нашли россиянку вместе с ребенком в одном из ресторанов района Печату 26 августа. После проверки документов их поместили в центр временного содержания, где они провели 35 дней. В итоге мать с дочерью отправили в Москву через международный аэропорт Нгурах-Рай.

Всего за первую неделю октября индонезийские власти депортировали восемь иностранцев, предложив запретить им повторный въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, а в некоторых случаях – пожизненно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Бали рекомендовали депортировать другого россиянина за скандалы в отеле.

Весной пнувший кошку турист из России оказался в депортационном центре турецкой Антальи.

В прошлом году в Таиланде подтвердили высылку из страны гражданки России.