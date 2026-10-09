Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Россиянку с ребенком депортировали с Бали за неоплаченные счета в ресторанах
Власти Бали выслали россиянку с дочерью за долги и нарушение визового режима
Власти индонезийского острова Бали депортировали 36-летнюю гражданку России вместе с семилетней дочерью из-за скандалов с неоплаченными счетами в заведениях и превышения срока пребывания в стране почти на год.
Женщина привлекла внимание местных жителей в конце августа после жалоб предпринимателей в районе Южная Кута на ее поведение. Выяснилось, что она нарушила визовый режим и просрочила разрешение на пребывание на 318 дней, передает РИА «Новости».
«Она брала товары и ела в заведениях, обещая оплатить покупки банковским переводом, однако деньги так и не поступали», – рассказал глава иммиграционного центра временного содержания Денпасара Тегух Ментальяди.
Сотрудники иммиграционной службы нашли россиянку вместе с ребенком в одном из ресторанов района Печату 26 августа. После проверки документов их поместили в центр временного содержания, где они провели 35 дней. В итоге мать с дочерью отправили в Москву через международный аэропорт Нгурах-Рай.
Всего за первую неделю октября индонезийские власти депортировали восемь иностранцев, предложив запретить им повторный въезд в страну на срок от пяти до десяти лет, а в некоторых случаях – пожизненно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом власти Бали рекомендовали депортировать другого россиянина за скандалы в отеле.
Весной пнувший кошку турист из России оказался в депортационном центре турецкой Антальи.
В прошлом году в Таиланде подтвердили высылку из страны гражданки России.