Пнувший кошку россиянин оказался в депортационном центре Антальи
Власти Антальи задержали гражданина России за жестокое обращение с животными
В турецкой Анталье готовят к депортации россиянина, ударившего ногой бездомных кошку и собаку под камерами уличного видеонаблюдения.
Турецкие правоохранительные органы взяли под стражу мужчину с гражданством России, передает РИА «Новости». Поводом для разбирательства послужили записи с уличных камер видеонаблюдения, запечатлевшие нападение на животных.
Инцидент вызвал общественный резонанс после публикации роликов в соцсетях. На кадрах видно, как иностранец грубо пинает кошку, которую подкармливали местные торговцы, а затем нападает на собаку. После дачи показаний нарушителя перевели в специализированное учреждение.
«По имеющейся информации, российский гражданин, проживающий в Анталье на основании вида на жительство, задержан по подозрению в жестоком обращении с животными. В настоящее время он находится в депортационном центре Антальи и ожидает депортации, обращений в Генконсульство с его стороны не поступало», – говорится в заявлении российской дипмиссии.
Отечественные дипломаты уже связались с турецкими ведомствами по поводу данной ситуации. Они выразили готовность оказать задержанному необходимое консульское содействие в рамках своих полномочий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года турецкий суд депортировал россиянина из Стамбула за фотографирование женщины в метро.
В начале мая полиция Таиланда задержала гражданина России на Пхукете за организацию нелегальных рыболовных туров.