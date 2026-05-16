Это был один из лучших людей, которых я знала. Но совершенно неустроенный на гражданке, в обычном мире. Неуспешный. Неудачливый. Выпивающий. И очень сложно устроенный. Очкарик с дипломом МГУ и с автоматом в руках. Но в Лёше был стержень.4 комментария
Силы ПВО сбили очередные шесть летевших на Москву дронов ВСУ
Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно сбили еще шесть дронов с Украины, летевших на Москву, о перехвате сообщили власти города.
Военнослужащие Министерства обороны пресекли очередную террористическую атаку на столицу. Изначально средства ПВО поразили четыре дрона, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Спустя всего шесть минут градоначальник заявил об уничтожении еще двух аппаратов. Сейчас на местах падения обломков работают профильные специалисты и сотрудники экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве. Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса
До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.