ЗАЭС назвала атаки дронов давлением на жителей Энергодара

Tекст: Дмитрий Зубарев

Яшина заявила, что украинские войска используют беспилотники для психологического давления на сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара, передает РИА «Новости».

В ночь на пятницу город подвергся массированному налету дронов, в результате которого пострадали автозаправка, жилой сектор и гражданская инфраструктура.

«Противник продолжает оказывать серьезное психологическое давление на жителей Энергодара - сотрудников станции и их семьи. Беспилотники фиксируются как днем, так и ночью, обстановка остается напряженной, но полностью контролируемой», – подчеркнула представитель АЭС. Она добавила, что все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, а социальные объекты работают штатно.

Накануне два сотрудника станции получили ранения из-за множественных атак дронов по прилегающей территории. Характер ударов серьезно осложнил эвакуацию пострадавших. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная станция мощностью шесть гигаватт, перешла под контроль России осенью 2022 года. В настоящее время все энергоблоки находятся в режиме холодного останова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

Днем ранее в Энергодаре после удара дронов загорелась гражданская автозаправочная станция.

В начале мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.