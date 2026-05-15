Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
ЗАЭС назвала атаки дронов давлением на жителей Энергодара
Атаки ВСУ на Энергодар являются психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС, на их семьи и всех жителей города атомщиков Запорожской электростанции, сказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Яшина заявила, что украинские войска используют беспилотники для психологического давления на сотрудников Запорожской АЭС и жителей Энергодара, передает РИА «Новости».
В ночь на пятницу город подвергся массированному налету дронов, в результате которого пострадали автозаправка, жилой сектор и гражданская инфраструктура.
«Противник продолжает оказывать серьезное психологическое давление на жителей Энергодара - сотрудников станции и их семьи. Беспилотники фиксируются как днем, так и ночью, обстановка остается напряженной, но полностью контролируемой», – подчеркнула представитель АЭС. Она добавила, что все городские службы находятся в режиме повышенной готовности, а социальные объекты работают штатно.
Накануне два сотрудника станции получили ранения из-за множественных атак дронов по прилегающей территории. Характер ударов серьезно осложнил эвакуацию пострадавших. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе атомная станция мощностью шесть гигаватт, перешла под контроль России осенью 2022 года. В настоящее время все энергоблоки находятся в режиме холодного останова.
Днем ранее в Энергодаре после удара дронов загорелась гражданская автозаправочная станция.
В начале мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.