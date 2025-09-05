  • Новость часаПутин в Самаре начал совещание по вопросам двигателестроения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 22:38 • Новости дня

    Мобилизованных с инвалидностью ВСУ стали использовать в «ротах смерти»

    Tекст: Ирма Каплан

    В 425-м штурмовом полку ВСУ мобилизованных с тяжелыми заболеваниями направляли на самые опасные задания, чтобы отвлечь российских военнослужащих, например, на штурмы позиций, рассказали в российских силовых структурах.

    «По прибытии в 425-й отдельный штурмовой полк командир оценивает новобранцев и, если он видит, что по каким-либо причинам или по здоровью воин из него никудышный, ему прямая дорога в »роту смерти», – пояснил ТАСС информатор.

    Он рассказал, что задача таких бойцов – отвлекать на себя огонь противника во время штурма, пока разведка выявляет российские огневые позиции.

    «Если отправлять на убой некого», командование ВСУ на позиции запросит «смертников» из смежного подразделения. О такой практике, по словам источника, часто рассказывают пленные военнослужащие ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ массово покидают свои подразделения из-за недовольства действиями командования и невозможности перевода, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД, разбиралась, где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ.


    5 сентября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины

    @ Daniele Faccioli/Stocktrek Image/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Азербайджан, который в свое время приобрел МиГ-29 у Украины, теперь мог их вернуть. Если информация об этом окажется достоверной, то такое развитие событий может иметь негативные последствия, ведь самолеты являются носителями бомб с УМПК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29.

    «Протянутая Владимиром Путиным рука для приветствия Ильхама Алиева на полях саммита ШОС говорит о том, что Москва открыта к диалогу с Баку. В последние месяцы отношения России и Азербайджана обострились, а азербайджанские власти выступали с целым рядом резких заявлений, в том числе о действиях российской армии на Украине», – напомнил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он допустил, что республика Закавказья может оказывать военную помощь Киеву. «Воздушные силы ВСУ остро нуждаются в самолетах. Дело в том, что у противника появились бомбы, сделанные по образцу российских универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) с дальностью в 60 километров. Но противоборствующая сторона испытывает проблемы с количеством носителей. В этой роли выступают в том числе МиГ-29», – указал собеседник.

    «Если Баку решит поставить технику украинским ВС, то это будет только на руку Киеву. К тому же азербайджанские власти приобрели истребители именно у Украины. Сейчас они заинтересованы в замене этих машин американскими F-16. То есть позиция республики – в случае подтверждения подлинности распространяемых в соцсетях фотографий бывших азербайджанских МиГ-29 на вооружении противника – сведется к тому, что они просто вернули самолеты», – рассуждает эксперт.

    Он допустил, что речь может идти о двух-трех переданных украинской стороне истребителях. «Я не исключаю, что их перевозили со снятыми крыльями из Азербайджана в Турцию, а затем в морских контейнерах до Украины», – отметил аналитик. По его мнению, если эти сведения окажутся достоверными, то такой расклад потенциально несколько осложнит продвижение ВС России в зоне спецоперации. 

    «В этой связи важной задачей становится вычисление места базирования украинских самолетов и их уничтожение. Это касается и МиГ-29, и F-16, и Mirage 2000-5. И тут большую роль сыграет разведка», – заключил Кнутов.

    Ранее проект The War Zone заподозрил Азербайджан в передаче Украине МиГ-29. Такое предположение аналитики портала сделали на основании появившейся в социальных сетях фотографии истребителя Воздушных сил ВСУ, окрашенного в камуфляж, характерный для азербайджанских ВВС: синий, серый и фиолетово-серый цвета. Сообщается, что самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    «Хотя вероятность того, что фотография была обработана, сохраняется, на данный момент нет никаких оснований считать ее подделкой», – говорится в материале. TWZ напоминает, что изначально Азербайджан не унаследовал МиГ-29 от СССР, а приобрел подержанные самолеты у Украины. По данным издания, первые поставки истребителей начались в 2007 году, а всего Баку от Киева получил 15 самолетов, которые с 2017 года проходили капитальный ремонт на предприятии во Львове.

    Истребители остались на Украине после начала спецоперации, а затем, судя по всему, были реквизированы украинскими властями для нужд своих воздушных сил, считают аналитики. «Неясно, были ли другие самолеты перекрашены в украинский камуфляж, который скрывал бы их прежнюю принадлежность», – отметили эксперты, предположив, что Баку мог «неофициально» оказывать Киеву другую поддержку.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее местное издание Caliber со ссылкой на источники сообщило, что Баку снимет запрет на поставки вооружения украинской стороне в случае продолжения атак на газовые объекты Азербайджана на Украине.

    Напомним, Владимир Путин заявил, что хотя в отношениях страны с Баку есть проблемы, все «встанет на свои места». Он отметил, что во время визита в Китай пересекался с азербайджанским коллегой Алиевым и перекинулся с ним парой слов.

    5 сентября 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин заявил о слезах Януковича из-за сделки с ЕС

    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обсуждение урегулирования конфликта на Украине зашло в тупик спустя три недели после саммита на Аляске, Трамп и Путин теперь возлагают ответственность за отсутствие прогресса на Европу, сообщает CNN.

    Американский президент Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин единогласно возложили ответственность за застой мирных переговоров по Украине на европейские страны, сообщает CNN.

    Трамп потребовал от Европы увеличить участие в урегулировании ситуации во время телефонного разговора с европейскими лидерами. В то же время, по данным СМИ, именно союзники США в Европе продолжают дипломатические усилия, разрабатывая возможные гарантии безопасности для Украины на случай мирного соглашения.

    Трамп также сообщил, что планирует вновь связаться с Путиным, чтобы обсудить возможные дальнейшие шаги по урегулированию.

    На вопрос о новых санкциях против России Трамп отказался дать однозначный ответ, заявив: «Каким бы ни было его решение, мы будем либо довольны, либо недовольны. Если недовольны – вы это увидите».

    Американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которых, по словам Зеленского, они обсудили экономические меры давления на Россию и возможные способы «лишить российскую военную машину денег».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом опубликовал фотографию телефонного звонка Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Киеву пообещали гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Произошедшее в Белом доме потребовало пересмотра стратегии России на Западе.

    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    5 сентября 2025, 11:04 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Любые решения по территориям на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин, можно принимать только после референдума, проведение которого невозможно при военном положении.

    Президент России Владимир Путин заявил, что в соответствии с конституцией Украины любые договоренности по территориям должны утверждаться на референдуме, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Любые договоренности по территориям должны быть подтверждены, в соответствии с конституцией Украины, на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение, в условиях военного положения он не проводится».

    Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, Путин подчеркнул, что проведение такого референдума невозможно в нынешних условиях военного положения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме при их достижении.

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсуждать территориальные вопросы с президентом России, опираясь на действующую линию соприкосновения.

    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    5 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ у Степовой Новоселовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В окрестностях Степовой Новоселовки российские подразделения расширили зону контроля после уничтожения оборонительных позиций ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные, уничтожив оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины у Степовой Новоселовки, продвинулись в этом районе и взяли под контроль новые территории, передает ТАСС.

    Марочко сообщил, что активные бои шли на юге и севере от населенного пункта. «В ходе активных боевых действий на юге и севере от Степовой Новоселовки Харьковской области ВС РФ уничтожили оборонительные рубежи противника, что в свою очередь позволило нашим подразделениям продвинуться и расширить зону контроля в данном районе», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель сил ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении российских войск в районе населенного пункта Ставки в ДНР. Он также отметил увеличение случаев дезертирства среди военнослужащих украинских сил. Марочко указал на начало зачистки позиций ВСУ в населенном пункте Среднее в ДНР.

    5 сентября 2025, 03:24 • Новости дня
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В украинских ВВС был замечен истребитель МиГ-29 Fulcrum с характерной для азербайджанских самолетов окраской, что свидетельствует о пополнении парка такими самолетами, пишет The War Zone, ресурс для оборонной промышленности, сообщества деятелей в сфере нацбезопасности и заинтересованных сторон.

    «Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой с таким трудом созданный парк истребителей МиГ-29 «Точка опоры» из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Несмотря на то, что количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 приветствуется украинскими военно-воздушными силами, которые также получили поддержку от Польши и Словакии и которые испытывают постоянную нехватку», – отмечает War Zone.

    В материале указано, что Украина получила пополнение парка МиГ-29 за счет как минимум одного самолета, ранее принадлежавшего Азербайджану. На фото в социальных сетях видно, что истребитель украинских ВВС сохраняет уникальную камуфляжную схему, характерную для азербайджанских ВВС, которая сочетает в себе синий, серый и фиолетово-серый цвета. Самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

    Ранее несколько азербайджанских МиГ-29 проходили ремонт на Львовском авиаремонтном заводе, где оказались в начала спецоперации на Украине. После удара российских сил по этому объекту в марте 2022 года часть техники была уничтожена, однако как минимум один самолет удалось сохранить.

    Точная схема передачи истребителя не раскрывается: неизвестно, был ли он официально передан, продан или перешел под контроль Украины вследствие обстоятельств. Азербайджанские МиГ-29 регулярно проходили обслуживание на украинских заводах и участвовали в совместных учениях с Турцией. С 2017 года во Львове проводился капитальный ремонт истребителей МиГ-29 Fulcrum.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться.

    5 сентября 2025, 11:17 • Новости дня
    «Калашников» начал изготовление модернизированных АК-308 на экспорт

    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Мария Иванова

    К октябрю первая партия модернизированных автоматов АК-308 под патрон 7,62х51 NATO будет изготовлена для иностранных заказчиков после успешных испытаний, сообщили в концерне «Калашников».

    АО «Концерн «Калашников» приступило к изготовлению модернизированных автоматов АК-308 для зарубежных заказчиков, передает Telegram-канал концерна.

    Контракт предусматривает выпуск оружия под патрон 7,62х51 NATO, а первую партию планируется завершить в октябре 2025 года. В концерне отмечают, что модернизированный АК-308 прошел все необходимые испытания, подтвердив готовность к серийному производству.

    Среди конструктивных новшеств – складной регулируемый приклад АК-12, новая крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни и цевье улучшенной формы. В магазине автомата появились окна для контроля количества патронов, а диоптрический прицел заимствован у АК-12, с возможностью стрельбы в сумерках и на ближних дистанциях.

    Унификация схемных решений связана с положительным боевым опытом АК-12.

    Спрос на АК-308 за рубежом остается стабильно высоким, что обеспечивает формирование портфеля заказов на оружие уже на 2026 год.

    Напомним, 1 сентября концерн «Калашников» выпустил первую партию компактных автоматов АМ-17.

    Ранее компания начала модернизацию автомата АК-15 по результатам испытаний в зоне спецоперации на Украине.

    Компания также сообщала, что выполнила план по производству продукции за первые шесть месяцев 2025 года.

    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Марково в Донецкой народной республике (ДНР), а ранее на этой неделе группировка также освободила Федоровку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1460 военнослужащих, 13 бронемашин и 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 23 склада с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

    Между тем за прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над населенными пунктами Камышеваха в ДНР, Новоселовка в Днепропетровской области и полностью завершили освобождение территории ДНР в полосе действий группировки.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1590 военнослужащих, танк, пять бронемашин и 12 орудий полевой артиллерии.

    В течение последней недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ, бригады теробороны, бригады и полка нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1170 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин и 20 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 49 складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    Противник при этом потерял более 1680 военнослужащих, два танка, 33 бронемашины и 23 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 31 склад боеприпасов, 53 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял до 2970 военнослужащих, четыре танка, 27 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, полка нацгвардии.

    Противник потерял более 450 военнослужащих, бронемашину и семь артиллерийских орудий. Уничтожены 33 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новоселовку в Днепропетровской области. На этой неделе они также освободили Федоровку в ДНР.

    Российские войска за прошлую неделю освободили шесть населенных пунктов.

    5 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    МИД Бельгии предупредил о системном шоке в случае конфискации активов России

    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Планы по конфискации замороженных российских активов в Европе могут привести к потере доверия к евро и рискам для финансовых рынков.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил агентству AFP, что возможная конфискация российских суверенных активов, замороженных в Евросоюзе, может спровоцировать «ужасающий системный шок» на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро, передает ТАСС.

    Прево отметил, что такие действия способны нанести ущерб европейским торговым площадкам.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что конфискация российских резервов Западом разрушит мировой финансово-экономический порядок и усилит экономический сепаратизм. Путин подчеркнул, что многие страны уже создают региональные экономические альянсы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва намерена отвечать юридическим преследованием на попытки экспроприации российских активов в Европе. По словам Пескова, Россия обязательно даст ответ на подобные действия.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала, что страны Евросоюза испытывают серьезный дефицит средств для поддержки Украины в 2026 году, из-за чего обсуждается вариант экспроприации российских активов.

    Более 200 млрд евро российских активов заморожены на площадке Euroclear в Бельгии. Euroclear выступал против экспроприации и предупреждал о риске встречных судебных исков России против европейских или бельгийских активов за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза. Бизнесмен Олег Дерипаска предложил останавливать попытки «распотрошить» замороженные российские активы с помощью обвинительных приговоров и конфискации имущества европейских чиновников.

    Совет ЕС сообщил, что в Копенгагене пройдет неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будет рассмотрен вопрос о замороженных российских активах.

    5 сентября 2025, 11:20 • Новости дня
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Североморске прошла торжественная церемония подъема флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин».

    Церемония подъема военно-морского флага на головном патрульном корабле ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» прошла в главной базе Северного флота в Североморске, передает ТАСС.

    Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев на мероприятии отметил: «Корабль «Иван Папанин» – особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний».

    Проект 23550 был разработан конструкторским бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации, а строительство корабля велось на «Адмиралтейских верфях». Заложен корабль был в апреле 2017 года, спущен на воду в октябре 2019 года. Весной 2023 года «Иван Папанин» совершил переход из Балтийского в Баренцево море и прибыл в Североморск для дальнейших испытаний.

    Корабль обладает водоизмещением около 9 тыс. тонн, дальностью плавания около 10 тыс. миль и автономностью до 70 суток. Его ледовый класс Arc7 позволяет преодолевать льды толщиной свыше полутора метров. На борту размещены 76-мм артиллерийская установка, вертолетная площадка и ангары для беспилотной техники.

    Платформа сочетает возможности патрульного корабля, ледокола и буксира. «Иван Папанин» будет выполнять охрану и мониторинг водных ресурсов в Арктике, сопровождать и буксировать задержанные суда, участвовать в спасательных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой ледокол «Иван Папанин» планируют передать ВМФ летом 2025 года. Испытания судна назначили на весну 2025 года. Ледокол будет обеспечивать защиту интересов России в Арктике.

    5 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал предложения так называемой «коалиции желающих» по мерам безопасности для Украины.

    Он назвал подобные инициативы «чушью собачьей» и «ересью», передает РИА «Новости».

    «Это просто неадекватно. Это чушь собачья. Ересь такая – то, чем они занимаются, или, выражаясь на английском языке, это bullshit, или просто shit, как угодно называйте», – заявил Медведев, добавив, что никаких последствий это иметь не будет.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Он  анонсировал скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    5 сентября 2025, 04:12 • Новости дня
    В Австрии указали на раскол в «коалиции желающих»

    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства в вопросе отправки войск на Украину, пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

    «То, что все еще остается много вопросов, связано с запутанным положением некоторых коалиционеров. В некоторых столицах Европы в последние недели сработали рефлексы бегства; это особенно заметно в Берлине: когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно заявила, что существует «четкая дорожная карта» для размещения войск на Украине, министр обороны Германии отвез ее прямо на парад. По словам Бориса Писториуса, у ЕС «нет никаких полномочий и компетенций» в том, что касается войск. Канцлер Фридрих Мерц  вскоре после этого сказал, что дебаты о миротворцах были «преждевременными», –  пишет австрийская газета Kurier после парижского саммита «коалиции желающих».

    Издание отмечает, что в предвыборной кампании Мерц звучал иначе, но признает, что у него есть все причины медлить, как и его предшественник когда-то – более половины немцев против контингента ФРГ на Украине.

    Во Франции, указывает газета, проблема такая же. Как ни заявлял президент Эммануэль Макрон о готовности значительно увеличить расходы на оборону, французы тоже совсем не рады перспективе отправить своих сыновей и мужей в чужую страну охранять безопасность. К тому же в понедельник вот-вот свергнут премьера Франсуа Байру, а это тем более не сулит Украине ничего хорошего, так как оппозиция Франции значительно усилит позиции.

    «Премьер-министр Джорджия Мелони сообщила, что под руководством ЕС Италия не будет участвовать ни в одной миссии; поэтому более чем неясно, входит ли она в число 26 «желающих» Макрона. То же самое касается Польши, которая имеет третью по численности армию НАТО: Варшава до сих пор исключала отправку войск в Украину, потому что население категорически против этого», – резюмировала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал  скорое согласование участия США в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Он же заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.

    После саммита в Париже Италия, Румыния и Польша передумали отправлять на Украину солдат.

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

