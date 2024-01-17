Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

Tекст: Ольга Никитина

«Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

Вне зависимости от того, кто стоит у руля «ракового новообразования под именем Украина», легитимности это «стране» не добавит, уверен зампред СБ России. А значит, сделал вывод он, неопределенно долго, «практически всегда» будет сохраняться угроза новой схватки.

Угроза нового конфликта будет существовать со 100-процентной вероятностью, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом, подчеркнул Медведев, отметив, что разгореться конфликт может и через десять, и через 15 лет.

Именно поэтому, подчеркнул он, существование Украины и фатально для украинцев.

«Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (…) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», – заключил Медведев.

Ранее Медведев предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.