Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России

Tекст: Ольга Никитина

Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.

Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.

