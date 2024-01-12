В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Медведев: Размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны России
Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, с таким предостережением выступил заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев в связи с визитом британского премьера Риши Сунака в Киев.
Медведев в своем Telegram-канале также задался вопросом о том, как западная общественность отнеслась бы к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.
«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – написал Медведев.
Ранее в пятницу Сунак сообщил в соцсетях о том, что прибыл в Киев.