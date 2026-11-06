Артиллеристы группировки «Север» уничтожили бункеры ВСУ снарядами «Краснополь»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» группировки «Север» ликвидируют углубленные опорные пункты противника с помощью высокоточных снарядов «Краснополь», передает РИА «Новости».

Как рассказал наводчик с позывным Мажор, украинские укрепления отличаются высокой прочностью. По его словам, иногда для уничтожения противника требуется значительное количество усилий.

«В случае если для поражения цели недостаточно обычных осколочно-фугасных снарядов, используем корректируемый «Краснополь», – отметил артиллерист. Он подчеркнул, что такие боеприпасы позволяют пробивать бетонные позиции и преодолевать сложный рельеф.

Корректируемые снаряды активно применяются бойцами 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса для ликвидации точек запуска беспилотников и подготовленных укрытий вооруженных сил Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу потери украинской армии в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 170 человек.

В среду расчеты орудий «Мста-Б» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области с помощью снарядов «Краснополь».

Ранее российские военнослужащие начали активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области.