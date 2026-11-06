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Расчеты «Мста-С» уничтожили бункеры ВСУ высокоточными снарядами «Краснополь»
Артиллеристы группировки «Север» уничтожили бункеры ВСУ снарядами «Краснополь»
Артиллеристы самоходных установок «Мста-С» российской группировки «Север» поразили забетонированные опорные пункты украинской армии корректируемыми боеприпасами «Краснополь».
Расчеты самоходных артиллерийских орудий «Мста-С» группировки «Север» ликвидируют углубленные опорные пункты противника с помощью высокоточных снарядов «Краснополь», передает РИА «Новости».
Как рассказал наводчик с позывным Мажор, украинские укрепления отличаются высокой прочностью. По его словам, иногда для уничтожения противника требуется значительное количество усилий.
«В случае если для поражения цели недостаточно обычных осколочно-фугасных снарядов, используем корректируемый «Краснополь», – отметил артиллерист. Он подчеркнул, что такие боеприпасы позволяют пробивать бетонные позиции и преодолевать сложный рельеф.
Корректируемые снаряды активно применяются бойцами 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса для ликвидации точек запуска беспилотников и подготовленных укрытий вооруженных сил Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу потери украинской армии в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 170 человек.
В среду расчеты орудий «Мста-Б» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области с помощью снарядов «Краснополь».
Ранее российские военнослужащие начали активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области.