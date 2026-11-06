Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в Telegram.

В Черниговской области расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по позициям украинской армии в районе населенного пункта Березна.

На Сумском направлении сообщается о тяжелых позиционных боях на всех участках фронта при активной работе авиации Воздушно-космических сил России и артиллерии.

Российские авиация, артиллерия и расчеты БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Вакаловщины, Битицы, Глухова, Спадщины, Коренка, Турьи, Вольной Слободы и Фотовижа.

В Сумском районе наиболее ожесточенные бои идут в районе Хотени, в Шосткинском районе российские штурмовые подразделения продвигаются по лесополосам к Коренку, а в Краснопольском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы бьют по позициям украинских сил в районе Турьи.

На Харьковском направлении российская авиация и расчеты дронов «Герань» нарастили интенсивность ударов по позициям украинской армии, а штурмовые группы «Севера» увеличили темпы наступления.

Удары российских авиации и БПЛА пришлись по районам населенных пунктов Великий Бурлук, Богодухов, Чугуев, Макарово, Юрьевка, Верхний Салтов, Бугаевка, Заречное, Погорелое, Колодезное, Дергачи, Борщевая, Лебедевка, Плоское, Веселое, Великие Проходы и Избицкое.

Сообщается, что на Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на трех участках до 500 м, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы группировки «Север» за сутки прошли до 800 м в районах Приколотного, Гарбузовки и Малого Бурлука.

Попытка атаки ВСУ двумя штурмовыми группами на бронетранспортерах из района Подсреднего была сорвана комплексным огневым поражением, один бронетранспортер западного производства уничтожен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу подразделения Вооруженных сил России в ходе наступления на севере Харьковской области заняли новые рубежи и позиции в окрестностях Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев.

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