Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Лавров заявил о запрете официального языка ООН на Украине
Украина является единственной страной, где официальный язык ООН запрещен к использованию во всех сферах жизни, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на уникальную ситуацию с правами русскоязычного населения в соседнем государстве, передает РИА «Новости».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул беспрецедентный характер языковой политики Киева.
«Я уже упоминал как-то при общении с журналистами, Украина – единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни, язык, являющийся официальным языком ООН», – заявил глава МИД РФ в ходе общения с представителями российских средств массовой информации в Нью-Дели.
Кроме того, дипломат коснулся темы урегулирования текущего конфликта. По его словам, Москва отдает приоритет дипломатическим методам решения проблемы. Но если мирный путь окажется невозможным, все поставленные задачи будут выполнены в рамках специальной военной операции, резюмировал Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля киевского учителя уволили за использование русского языка на работе.
При этом менее трети жителей украинской столицы используют в повседневном общении исключительно государственный язык.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал необходимость защиты прав русскоязычных граждан.