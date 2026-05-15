Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на уникальную ситуацию с правами русскоязычного населения в соседнем государстве, передает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул беспрецедентный характер языковой политики Киева.

«Я уже упоминал как-то при общении с журналистами, Украина – единственная страна, где запрещен целый язык во всех сферах жизни, язык, являющийся официальным языком ООН», – заявил глава МИД РФ в ходе общения с представителями российских средств массовой информации в Нью-Дели.

Кроме того, дипломат коснулся темы урегулирования текущего конфликта. По его словам, Москва отдает приоритет дипломатическим методам решения проблемы. Но если мирный путь окажется невозможным, все поставленные задачи будут выполнены в рамках специальной военной операции, резюмировал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля киевского учителя уволили за использование русского языка на работе.

При этом менее трети жителей украинской столицы используют в повседневном общении исключительно государственный язык.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно подчеркивал необходимость защиты прав русскоязычных граждан.