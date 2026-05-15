Швыдкой прокомментировал обращение Японии к России с просьбой о поставках нефти

Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.
Швыдкой назвал понятным сигналом обращение Японии к России с просьбой о нефти
Недавняя закупка Токио партии российской нефти с проекта «Сахалин-2» подтвердила острую потребность японской экономики в стабильных поставках энергоресурсов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Тот факт, что Япония обратилась к России с просьбой о продаже нефти, это понятный на сегодня сигнал. Естественно, что очень многое будет зависеть от общеполитической ситуации», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что речь идет не о новых договоренностях, а об уже завершившихся поставках. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране, однако глобальный дефицит энергоносителей сохранится при любом сценарии.
Россия остается ближайшим поставщиком для Японии, которая остро нуждается в ресурсах. Швыдкой добавил, что страны могут выстроить взаимовыгодное партнерство не только в энергетике, но и в сферах рыболовства и безопасности. Сейчас политик находится в Токио на открытии 21-го Фестиваля российской культуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина.
Танкер Voyager с сырьем проекта «Сахалин-2» зашел в японский порт Кикума.
Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал условием возобновления полноценных поставок отмену санкций.