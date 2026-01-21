ЕР пообещала проконтролировать применение отмены моратория на штрафы для застройщиков

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов подчеркнул, что восстановленные нормы направлены на реальную защиту дольщиков, особенно в судебных и досудебных спорах, сообщается на сайте ЕР.

«Отмена моратория – это возврат к нормальной, ответственной модели работы строительного рынка. В период антикризисных мер такая поддержка застройщиков была оправдана, но сегодня при стабилизации отрасли и спроса приоритетом должны быть интересы граждан – покупателей жилья», – отметил он.

Особое внимание будет уделяться обращениям от участников СВО, купивших жилье с использованием льготной ипотеки. Пахомов заверил, что здесь «подход будет максимально жестким: застройщики должны четко исполнять обязательства перед людьми, которые выполняют свой долг перед страной». По каждому обращению будет вестись отдельный контроль с участием региональных властей, надзорных и правоохранительных органов.

Партия намерена следить за информированием дольщиков о новых условиях и не допускать попыток застройщиков переложить риски на покупателей через дополнительные соглашения или изменение условий договоров. Все подобные случаи будут получать правовую оценку. Пахомов подчеркнул, что отмена моратория стимулирует дисциплину в отрасли и устраняет преимущества у недобросовестных застройщиков.

Депутат Александр Якубовский добавил, что восстановленные меры ответственности должны реально работать, особенно для социально незащищенных категорий: участников СВО, многодетных семей, граждан, приобретающих единственное жилье. Он заявил, что любые попытки обхода закона будут пресекаться с участием надзорных органов.

В дальнейшем «Единая Россия» планирует развивать механизмы защиты дольщиков, в том числе финансовые инструменты, которые обеспечат компенсацию гражданам независимо от ситуации с конкретным проектом.