Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.29 комментариев
В центре Москвы мужчина убил прохожего
Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы
В результате потасовки в Староконюшенном переулке в Москве зарезан приезжий мужчина, подозреваемый - уроженец Амурской области задержан и передан следователям, сообщили в главке МВД по столице.
В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.
По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.
Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.
Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве полиция арестовала 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве и ранении людей у метро «Сокол».
До этого в столице молодой человек убил свою бывшую девушку и уехал за границу. А на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры.