В центре Москвы мужчина убил прохожего

Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.

По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.

Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.

