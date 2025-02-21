  • Новость часаФСБ предотвратила теракты украинских спецслужб в шести регионах России
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    «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»
    В Новоочеретоватом на западе НДР понят флаг России
    Россия и США обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Маск заявил о неприязни украинцев к Зеленскому
    США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах
    Израиль начал военную операцию на Западном берегу Иордана
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    3 комментария
    21 февраля 2025, 08:41 • Новости дня

    МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества с фальшивым похищением

    МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества с фальшивым похищением и выкупом

    Tекст: Мария Иванова

    МВД предупредило о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники обманом вынуждают подростков отправляться в другой регион, а родителям сообщают о якобы похищении ребенка, требуя за его «освобождение» 500 тыс. рублей.

    Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о новой мошеннической схеме. Мошенники убеждают жертв прекратить общение с близкими, а затем сообщают родным о якобы похищении и требуют выкуп.

    Недавний случай произошел в Москве, где 16-летний подросток стал жертвой злоумышленников, обманувших его на продажу золотых украшений матери.

    Мошенники убедили юношу отправиться во Владимирскую область, чтобы передать деньги. После этого его мать получила сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 500 тыс. рублей. Оперативники МВД быстро отреагировали, восстановив маршрут подростка и найдя его в соседнем регионе. Жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожало, и деньги преступникам он передать не успел.

    Следователем ОМВД по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Полицейские активно ведут розыск лиц, причастных к этому делу, и призывают граждан быть бдительными, особенно в отношении пожилых и несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетний москвич был найден в Нижнем Новгороде после того, как сбежал с семейными ценностями из-за обмана телефонными мошенниками, и по этому делу возбуждено уголовное дело.

    Ранее в Москве задержали преступников, которые обманули более ста человек на сумму свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства в модельное агентство, требуя оплату за создание портфолио.

    Кроме того стало ижзвестно, что начинается внедрение специальной кнопки для жалоб на мошенников в банковские приложения России с октября 2025 года.

    20 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    Жителям Одессы и Николаева напомнили о принадлежности к русским землям
    @ Сергей Поляков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Одесской и Николаевской областей массово получают сообщения на мобильные телефоны о принадлежности этих территорий России.

    Военный эксперт Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что подполье на Украине фиксировало массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны жителям Одесской и Николаевской областей о том, что данные территории являются русскими землями, передает ТАСС.

    По словам Киселева, около 80% жителей этих областей получили такие сообщения. Эксперт предположил, что массовая рассылка могла быть вызвана сбоем в сети или действиями определенных соратников.

    Киселев также добавил, что по данным подполья, на окраине Одессы был нанесен удар, уничтоживший крупный склад с боеприпасами. Удар был также нанесен по промзоне Запорожья, откуда доносились взрывы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье сообщило об ударе по Вооруженным силам Украины в Одесской области. Также сообщалось, что в Одессе, по данным пророссийского сопротивления, был нанесен удар по порту. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ракетный комплекс «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе.

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    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины

    Политолог Корнилов: Вашингтон показал миру и Украине истинное лицо Зеленского

    Эксперт: В США готовят уголовные процессы против властей Украины
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США начали сбор материалов о преступлениях украинской власти. Даже если в Киеве извинятся за нападки на главу Белого дома Дональда Трампа, будущий победитель президентских выборов на Украине все равно запустит уголовные процессы против Владимира Зеленского, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от нападок на Трампа.

    «Весь мир задается вопросом о будущем Зеленского. Причем вопрос этот стоит вне зависимости от того, продолжатся ли нападки на Трампа. Интересно другое: успеет ли Зеленский «пропасть с радаров» до того, как украинский народ оправится от шока. Полагаю, судьба Зеленского уже предрешена, и речь не только о политической стороне», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Зеленский ответит за все свои злодеяния, в первую очередь перед самими украинцами. Если он продолжит нападки на Трампа, то ускорит более решительные действия США по своему скорейшему свержению», – считает собеседник.

    На этом фоне эксперт напомнил про публикации главы департамента эффективности правительства США Илона Маска об убийстве американского журналиста Гонсало Лиры и попрании гражданских свобод на Украине.

    «Обвинения Киева в коррупции и воровстве, военных преступлениях, узурпации власти, а также призывы провести аудит американской помощи – это все часть процесса по сбору и систематизации материалов для будущих уголовных процессов против нынешних украинских властей. Тут есть и репутационный аспект: Вашингтон доносит до США, Европы и Украины истинное лицо офиса Зеленского», – отметил он.

    «Возможно, встреча с Келлогом – последний шанс Зеленского одуматься и выработать его извинительную линию поведения перед Вашингтоном. Думаю, спецпосланник также передаст визави сообщение от Белого дома, чтобы тот быстрее организовывал избирательные процессы и, что важно, не участвовал в них», – допустил спикер.

    «Однако, если это и спасет Зеленского, то ненадолго, поскольку следующие украинские власти дадут ход всем обвинительным материалам, списывая на него вообще все, что можно», – резюмировал аналитик.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail предостерег Владимира Зеленского от нападок на главу Белого дома Дональда Трампа.

    «Зеленский собирается изменить позицию президента, очерняя его в СМИ. Каждый, кто знает американского лидера, подтвердит, что это ужасный способ взаимодействия с нашей администрацией», – сказал Вэнс, добавив, что «очернение» Трампа на публике приведет к обратному эффекту для Киева.

    В свою очередь советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что американские налогоплательщики заслуживают возврата своих вложений в Украину. Он подчеркнул, что помощь от европейских стран часто предоставляется в форме займов, которые погашаются с процентами за счет замороженных российских активов. Он отметил, что американские налогоплательщики также заслуживают возврата значительной части своих вложений.

    По словам Уолтца, вместо того чтобы рассмотреть выдвинутые США инициативы в экономике как шанс, Киев ответил Вашингтону эскалацией риторики и сопротивлением. Советник президента США добавил, что Трамп не намерен терпеть такую реакцию со стороны Украины.

    Кроме того, накануне президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» в социальной сети Truth Social и предупредил, что он может потерять страну. Зеленский отверг обвинения в низком рейтинге и обвинил его в «жизни в дезинформационном пространстве». Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью». Газета ВЗГЛЯД писала о крушении отношений Вашингтона и Киева.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»

    Детский психолог Крашенинников: «Бежевые мамы» заставляют детей жить в искусственном мире

    Детский психолог назвал последствия воспитания детей «бежевыми мамами»
    @ Ute Grabowsky/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если родители подвластны веяниям из интернета и под их воздействием стали «бежевыми», то ребенку, которого воспитывают в этой семье, совершенно точно станет хуже, сказал газете ВЗГЛЯД психолог и отец пятерых детей Евгений Крашенинников, комментируя пришедшую в Россию с Запада моду на «бежевых мам».

    «Бежевые мамы» – это тренд, который стал популярным сначала в США и Европе, а потом добрался и до России. Такие матери воспитывают своих детей только в нейтральных, спокойных цветах: бежевый, белый, серый, песочный. Этих расцветок у детей буквально все: одежда, игрушки, интерьер детской комнаты и даже продукты питания.

    «На каждого человека влияет окружающий мир. Причем влияет все: природа и архитектура, дизайн мебели и ее расстановка в квартире, цвета и звуки, голоса окружающих и их молчание. Но при этом ответить на вопрос, как именно что-то влияет на человека, мы почти никогда не можем», – говорит кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики МГУ им. М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации ФНЦ психологических и междисциплинарных исследований Евгений Крашенинников.

    Он объясняет, что можно лишь говорить о комфорте, если человеку что-то нравится в обстановке. Но вести речь об общем законе восприятия, воздействии геометрии пространства на человека не приходится.

    При этом дети, по его мнению, любят яркое просто потому, что оно заметнее, привлекательнее. И развивать его вкус, или, как говорят психологи, нюансировку эмоций, полезно. «Вводить в поле восприятия ребенка тонкие оттенки и приглушенные звуки полезно как для раскрытия разнообразия мира, так и для раскрытия неизведанного в себе. Это заставит его задуматься о том, что раз в мире так много иных красок, так может и во мне есть нереализованные возможности», – предупреждает специалист.

    Он обращает внимание на то, что сам по себе  любой цвет ни вреден, ни полезен. Соответственно, нет такого оттенка, которого стоило бы опасаться или наоборот отдавать ему предпочтение. Однако в тренде о «бежевых мамах» говорить, по словам психолога, надо не о взаимодействии ребенка с цветом, а о взаимоотношениях ребенка с родителями, которые перестраивают весь мир ребенка, исходя из своих представлений – например, что надо жить в мире «бежевом», спокойном.

    Однако эти представления ни на чем не базируются, поясняет он: «Чтобы узнать истинное влияние воспитания ребенка в бежевом, необходимо провести очень сложный эксперимент, где одна группа семей будет жить в ярком, вторая – в бежевом, у всех будут замерять частоту пульса, аппетит, контролировать эмоции, развитие. Естественно, ничего подобного не проводилось и осуществить в полной мере не представляется возможным».

    А поэтому, считает он, «бежевые мамы» уверили не только в прочитанное где-то в интернете, но еще и видоизменили после этого и свою жизнь, и жизнь ребенка. «Если такое происходит, и родители стали «бежевыми», то ребенку точно станет хуже. Не из-за влияния цвета. А из-за того, что он начинает жить в искусственном мире и при этом окружен взрослыми, отказывающимися применять свои мыслительные способности к информационному потоку», – заключил Крашенинников.

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    20 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского

    Рейтинг Зеленского на Украине упал до 15,9%

    Объявлено о новом падении рейтинга Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Рейтинг Владимира Зеленского среди украинцев продолжает снижаться, достигнув 15,9%, несмотря на временный летний рост, свидетельствуют данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis.

    Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать и достиг 15,9%, сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на данные украинского центра социальных и маркетинговых исследований Socis. Если бы выборы президента состоялись сегодня, именно столько процентов украинцев проголосовали бы за Зеленского, сообщает ТАСС.

    Исследования показывают, что за год рейтинг Зеленского снизился с 21,7% до 15,9%, несмотря на незначительный рост летом. В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рейтинг которого пострадал в начале 2024 года, вновь набрал 27,2%, обогнав Зеленского.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) занимает третье место с 5,8% поддержки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер раскритиковал Зеленского, указав на его низкий рейтинг одобрения в 4%, и подчеркнул важность проведения выборов на Украине. При этом хозяин Белого дома заявил, что его тревожит отсутствие прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств.

    Зеленский ответил на критику, заявив, что его рейтинг составляет 57%, и уточнил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов помощи, а не 350 млрд, как сообщалось. Белый дом выразил возмущение по поводу того, что, согласно словам Зеленского, большая часть выделенных средств «пропала».

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    20 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Названа цена сноса замка Пугачевой и Галкина

    Снос замка Пугачевой и Галкина оценили в 40 млн рублей

    Названа цена сноса замка Пугачевой и Галкина
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Снос замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан иноагентом) в деревне Грязь под Москвой будет стоить 40 млн рублей, включая разбор здания и вывоз мусора.

    Президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин, как передает Telegram-канал «Абзац», оценил стоимость сноса замка певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь в 40 млн рублей. Эта сумма включает в себя работы по разбору здания, а также вывоз строительного мусора.

    Однако Капустин отметил, что он лично против разрушения готовых капитальных строений. По мнению эксперта, вместо сноса было бы лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно могло приносить пользу обществу и сохранить свою историческую ценность.

    «Лучше дать новому зданию новую жизнь, чем просто разрушать его», – подчеркнул Капустин, добавив, что такой подход поможет сохранить архитектурное разнообразие и наследие региона.

    Ранее шоумен Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и планирует сделать там крематорий. Как сообщал продюсер Сергей Дворцов, замок был продан за 1 млрд рублей.

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    20 февраля 2025, 10:32 • Новости дня
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    Адвокат Боб Амстердам рассказал Такеру Карлсону, как USAID помогла Зеленскому разрушить УПЦ
    @ Сергей Юматов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Адвокат Боб Амстердам в интервью Такеру Карлсону заявил, что USAID содействовала усилиям Владимира Зеленского в разрушении Украинской православной церкви через создание фальшивых церквей и насилие.

    Адвокат, работающий на Украине последние несколько лет, рассказал в интервью Карлсону о том, как USAID, по его мнению, помогает Зеленскому разрушать Украинскую православную церковь, передает TCN (Tucker Carlson Network).

    Амстердам указывает, что USAID оказывает поддержку усилиям Зеленского через создание фальшивых церквей и применение насилия.

    «Это не просто вмешательство, это целенаправленная кампания по подрыву религиозных институтов», – заявил адвокат.

    Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил газете ВЗГЛЯД, что каноническая Украинская православная церковь, скорее всего, станет подпольной организацией на территории Украины, но останется легальной в новых регионах России.

    Зеленский заявлял, что время канонической Украинской православной церкви истекло.

    Коментарии (8)
    20 февраля 2025, 17:56 • Новости дня
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    Бербок рассказала о пережитых сексуальных домогательствах
    @ Jeremy Knowles/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в подкасте G Spot призналась, что в прошлом регулярно подвергалась сексуальным домогательствам, включая случаи, имевшие место еще в школьные годы.

    Бербок в подкасте G Spot с участием немецкой модели и блогера Стефани Гизингер открыто рассказала о личных переживаниях, связанных с сексуальными домогательствами. «Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам,» – заявила Бербок, сообщает mk.ru.

    По словам министра, она пережила «много, много» подобных моментов в своей жизни, включая случай, произошедший еще в школьные годы. Бербок подчеркнула, что изначально не стремилась строить политическую карьеру ради борьбы за права женщин, но в дальнейшем неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.

    Ранее Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

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    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

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    20 февраля 2025, 21:20 • Новости дня
    Маск призвал вернуть МКС с орбиты
    Маск призвал вернуть МКС с орбиты
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) и владелец SpaceX Илон Маск заявил о необходимости запуска процесса возвращения МКС с орбиты, указав на низкую эффективность станции, и предложил сосредоточиться на полетах на Марс.

    Маск в четверг публично предложил начать подготовку к выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. Он подчеркнул, что станция выполнила свою задачу и теперь имеет мало дополнительной полезности. Он призвал направить усилия на полеты на Марс, передает РИА «Новости».

    Маск сделал это заявление в своей соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив, что президент США обратился к SpaceX с просьбой вернуть на Землю двух астронавтов корабля Starliner, застрявших на МКС с июня 2024 года. Этот корабль компании Boeing был отправлен в первый пилотируемый полет 5 июня 2024 года. Предполагалось, что миссия продлится около недели, но из-за технических проблем она затянулась.

    В НАСА сообщили, что космический корабль Crew Dragon полетит на МКС 12 марта, чтобы забрать американских астронавтов и космонавта Александра Горбунова. Он должен будет вернуться через несколько дней. Пока специалисты не смогли устранить неполадки в двигателе Starliner, и было решено вернуть его на Землю без экипажа, оставив Барри Уилмора и Суниту Уильямс на станции.

    В январе генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что новая российская орбитальная станция начнет формироваться с запуском первого модуля в декабре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роскосмосе предложили рассмотреть возможность строительства белорусского модуля на будущей российской орбитальной станции в рамках укрепления сотрудничества с Белоруссией. Продолжительность пилотируемых полетов на Российскую орбитальную станцию будет ограничена 11 месяцами из-за радиационной обстановки на полярной орбите, хотя ожидаемые дозы радиации не превышают текущие нормы. Россия не исключает кооперации с Индией по орбитальной станции.

    Коментарии (13)
    20 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    Стало известно о подготовке ВСУ вторжения в Брянскую и Курскую области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов возле Курской и Брянской областей, планируя прорыв.

    ВСУ усилили разведывательную активность и начали сосредоточение резервов в Сумской области, передает «Лента.ру».

    В Telegram-канале военкора Семена Пегова WarGonzo указано, что данные о передвижении украинских войск поступают из Курской области.

    Telegram-канал Shot уточняет, что украинские войска были замечены возле сел Палиевка и Гремячка. Планируется задействование не менее десяти бригад ВСУ в наступлении. В Брянской области также возможен прорыв, на что российская сторона отвечает усилением защиты территории.

    По информации Telegram-канала «Военная хроника», в районе таможенного поста Троебортное части ВСУ сконцентрированы и атакуют его FPV-дронами. Сообщается, что Киев хочет перехватить повестку переговоров России и США.

    За 50 километров от границы с Курской областью обнаружено скопление техники и нескольких тысяч украинских военнослужащих. Для наступления могут быть использованы более пяти тысяч бойцов и 200 единиц техники, включая немецкие танки Leopard и американские Abrams.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Генштаба России, освобождено 64% захваченной ВСУ территории Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России перешли через границу в Курской области и вклинились в территорию противника.

    Коментарии (22)
    20 февраля 2025, 19:15 • Новости дня
    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний

    Новак: Иностранные компании могут вернуться только при соблюдении интересов России

    Новак назвал условие возвращения иностранных компаний
    @ Пелагия Тихонова/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    Новак сообщил, что возвращение иностранных компаний и инвесторов в страну будет возможно только на условиях, выгодных для России. По его словам, стране необходимо учитывать национальные интересы, так как многие ниши, освободившиеся после ухода иностранных фирм, уже заполнены российскими производителями и партнерами из дружественных стран, передает ТАСС.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить.

    Ранее Минпромторг отказался стимулировать возвращение иностранных брендов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

    На ваш взгляд
    Надо ли разрешить западным брендам возвратиться в Россию?





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    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 09:24 • Новости дня
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    Бербок обвинила Трампа в абсурдных высказываниях о Зеленском
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью каналу ZDF жестко отреагировала на слова американского лидера о Владимире Зеленском, отвергнув их как полные абсурда и упрекнув президента США в отрыве от реальности.

    Бербок резко отреагировала на заявления президента США, назвавшего Владимира Зеленского диктатором, передает РИА «Новости».

    Она охарактеризовала слова американского лидера как «полный абсурд», подчеркнув, что такие высказывания далеки от реальности.

    Бербок также отметила, что Трамп, по ее мнению, «строчит твиты» и не видит реальный мир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов», а тот в ответ заявил: «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас – то прямо сейчас никак не получится». Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступил с требованием не обсуждать проведение выборов в стране.

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    20 февраля 2025, 21:29 • Новости дня
    США остановили продажи оружия Украине

    В Раде сообщили о приостановке продаж США оружия Украине

    США остановили продажи оружия Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    «По моей информации, оружие, которое шло на продажу, – поставки остановились», – сказал он, пишет издание «Страна».

    По словам Костенко, фирмы, занимающиеся передачей оружия, в настоящий момент находятся в ожидании окончательного решения. Вопрос заключается в том, будет ли принято решение о продолжении поставок хотя бы на коммерческой основе, добавил он.

    Ранее администрация США выразила недовольство негативной реакцией Киева на сделку по украинским полезным ископаемым, заявив о неприемлемости критики, которую они получают за свои усилия в поддержку Украины. Кроме того, Вашингтон заявил о желании вернуть потраченные на Украину деньги.

    Коментарии (5)
    20 февраля 2025, 11:13 • Новости дня
    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией

    AP: Трамп призвал Зеленского срочно договориться с Россией из-за угрозы потерять «нацию, которой можно руководить»

    AP: Трамп предупредил Зеленского о риске утраты страны без договора с Россией
    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому о том, что он должен быстро договориться с Россией о прекращении конфликта, иначе Украина может потерять свою государственность, вызвало критику в США, сообщила Associated Press.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта. По его словам, промедление может привести к тому, что Украина останется без возможности существовать как государство, пишет Associated Press.

    Резкие слова Трампа в адрес Зеленского вызвали критику со стороны демократов и даже некоторых республиканцев в Соединенных Штатах.

    Сенатор Чак Шумер осудил американского лидера за обвинение Украины в начале конфликта, тогда как сенатор Джон Кеннеди считает, что «войну начала Россия».

    Сенатор Дик Дурбин, демократ от штата Иллинойс, заявил, что слова президента США оскорбляют тысячи украинцев, погибших на войне, и обвинил его в «подражании Путину».

    «Я бы призвал президента Трампа извиниться перед народом Украины, но это было бы пустой тратой воздуха», – сказал Дурбин.

    Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн из Южной Дакоты входит в число законодателей-республиканцев, поддержавших Украину. Он заявил, что администрации президента США нужно пространство для поиска решения. Комментируя ужесточение риторики американского лидера в отношении Зеленского, он заявил, что «хочет видеть мирный результат, мирный исход».

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлогг , который отправился в Киев для встречи с украинскими властями подчеркнул, что президент США понимает человеческие страдания и стремится к завершению конфликта.

    «Он понимает ущерб, который мы видим, и мы хотим положить этому конец», – подчеркнул Келлог.

    Ранее президент США назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил о возможности потери страны, а также раскритиковал его за низкий рейтинг одобрения в четыре процента.

    Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин также раскритиковала Владимира Зеленского за войну на Украине, обвинила его в отмене выборов и подавлении свободы слова, назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского «жалкой личностью» на фоне этой критики.

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    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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