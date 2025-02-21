МВД предупредило о новой схеме телефонного мошенничества с фальшивым похищением и выкупом

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о новой мошеннической схеме. Мошенники убеждают жертв прекратить общение с близкими, а затем сообщают родным о якобы похищении и требуют выкуп.

Недавний случай произошел в Москве, где 16-летний подросток стал жертвой злоумышленников, обманувших его на продажу золотых украшений матери.

Мошенники убедили юношу отправиться во Владимирскую область, чтобы передать деньги. После этого его мать получила сообщение о похищении сына с требованием выкупа в 500 тыс. рублей. Оперативники МВД быстро отреагировали, восстановив маршрут подростка и найдя его в соседнем регионе. Жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожало, и деньги преступникам он передать не успел.

Следователем ОМВД по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ. Полицейские активно ведут розыск лиц, причастных к этому делу, и призывают граждан быть бдительными, особенно в отношении пожилых и несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несовершеннолетний москвич был найден в Нижнем Новгороде после того, как сбежал с семейными ценностями из-за обмана телефонными мошенниками, и по этому делу возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали преступников, которые обманули более ста человек на сумму свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства в модельное агентство, требуя оплату за создание портфолио.

Кроме того стало ижзвестно, что начинается внедрение специальной кнопки для жалоб на мошенников в банковские приложения России с октября 2025 года.