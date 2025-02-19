С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.11 комментариев
Обманутого мошенниками подростка нашли в Нижнем Новгороде
Сбежавшего с ценностями подростка нашли в Нижнем Новгороде
Несовершеннолетний москвич, сбежавший с семейными ценностями после обмана телефонными мошенниками, был найден в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, телефонные мошенники заставили его вынести из дома 30 тыс. рублей. В результате, юноша покинул квартиру в Южном Бутово 17 февраля, пишет Газета.Ru.
Семья подростка столкнулась с вымогательством: неизвестные, представившиеся украинцами, требовали выкуп в размере 500 тыс. рублей. Они угрожали расправой с мальчиком, если не получат деньги.
Правоохранительные органы начали расследование, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). По камерам наблюдения было установлено, что мальчик был в торговом центре на Варшавском шоссе и постоянно разговаривал по телефону, передает РИА «Новости».
Через сутки после исчезновения подростка его заметили в соседнем с Московской областью регионе: он ехал на такси в сторону Нижнего Новгорода. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
В минувший понедельник Генпрокуратура сообщила, что в России в 2024 году число зарегистрированных телефонных мошенничеств выросло на 15%, достигнув 130 тыс. случаев.