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Генпрокуратура зафиксировала рост телефонных мошенничеств в 2024 году на 15%
Генпрокуратура: Число телефонных мошенничеств в России за год увеличилось на 15% – до 130 тыс. случаев
В России в 2024 году число зарегистрированных телефонных мошенничеств выросло на 15%, достигнув 130 тыс. случаев, сообщила Генеральная прокуратура.
Число телефонных мошенничеств в России значительно увеличилось в 2024 году, передает ТАСС.
Генпрокуратура сообщила, что количество таких преступлений достигло 130 тысяч, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом. Злоумышленники все чаще адаптируются к новым технологиям, обращая на свою сторону все больше доверчивых граждан.
Преступники часто выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или банков и обманывают граждан, убеждая их переводить деньги на «безопасные» счета. В прокуратуре отметили, что жертвами мошенников часто становятся пенсионеры, которые передают свои персональные данные или осуществляют переводы, теряя свои сбережения.
Для защиты прав граждан прокуроры подали более семи тысяч исков в суды на сумму 1,5 млрд рублей, чтобы взыскать ущерб с владельцев банковских карт, участвовавших в мошеннических схемах. Прокуратура также работает над оспариванием кредитных договоров, заключенных под влиянием мошенников.
«[В 2024 году] предъявлено 1,5 тыс. таких заявлений на общую сумму более 190 млн рублей (годом ранее – 465 исков на 18 млн рублей)», – отметили в надзорном ведомстве.
В Омской области суд признал недействительным договор займа, оформленный без ведома многодетной матери. В других регионах, включая Санкт-Петербург и Ленобласть, прокуроры добились аннулирования мошеннических кредитов. Прокуратура ориентирована на всестороннее обеспечение защиты прав граждан в условиях цифровизации.
За последние два года Генпрокуратура оспорила почти две тысячи кредитных договоров, заключенных под влиянием телефонных мошенников. Ведомство акцентирует внимание на создании судебных прецедентов, которые позволят защитить права граждан и вернуть им потерянные средства.
Кроме того, прокуратура привлекла к ответственности операторов сотовой связи, пропустивших звонки от мошенников без должной блокировки подозрительного трафика. В результате суды удовлетворили требования прокуратуры о взыскании ущерба с операторов за их недосмотр.
Ранее в правительстве решили рассмотреть поправки для борьбы с киберпреступлениями, включая запрет на иностранные мессенджеры для госслужащих и маркировку звонков.
МВД назвало шесть популярных схем мошенничества в январе, среди которых особенно выделяются телефонные звонки и интернет-мошенничество.
Также МВД раскрыло схему мошенников, которые вымогали деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками госслужб или коммерческих организаций.