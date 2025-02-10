Стало известно о новых мерах борьбы с кибермошенниками в России

РБК: Власти планируют изменить десятки законов, направленных на борьбу с кибермошенниками

Tекст: Максим Попов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок, направленных на противодействие киберпреступлениям, сообщает РБК. Документ был разработан по поручению президента Владимира Путина и включает в себя десятки мер для защиты граждан от мошенников.

Одно из ключевых предложений – запрет на использование зарубежных мессенджеров госслужащими, банками и операторами связи при работе с клиентами. Перечень таких приложений будет сформирован Роскомнадзором, а для служебной коммуникации разрешат использовать лишь российские сервисы, которые будут требовать обязательную идентификацию через ЕСИА.

Другие меры включают маркировку звонков. На экранах телефонов будет отображаться информация о вызовах с международных номеров или виртуальных АТС, что поможет различать мошенников и легитимные организации. Абоненты также смогут отказаться от спам-рассылок и рекламных звонков. В целях повышения безопасности финансовых операций вводится обязательная биометрическая идентификация при оформлении микрозаймов и запросе кредитных историй.

Отдельное внимание уделено блокировке устройств. Планируется запретить ввоз и использование терминалов запрещенных спутниковых систем, таких как Starlink, на территории России. Сайты, распространяющие информацию о таких устройствах, могут блокироваться досудебно. Операторов связи обяжут отправлять коды подтверждения ЕСИА только после завершения звонка.

Разработка этой инициативы была вызвана значительным увеличением количества киберпреступлений. По данным МВД, в 2023 году число таких случаев возросло на 30% и достигло 677 тыс. За первые девять месяцев 2024 года было зафиксировано 564 тыс. преступление.

До этого россиян предупредили о звонках мошенников от имени суда.