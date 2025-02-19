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Набиуллина заявила о внедрении «спецкнопки» для жалоб на мошенников
Набиуллина: ЦБ России обяжет банки внедрить в приложения «спецкнопку» для жалоб на мошенников
С октября 2025 года банки России будут обязаны внедрить в свои приложения специальную кнопку для жалоб на мошенников, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах».
По словам Набиуллиной, Банк России с октября 2025 года обяжет банки внедрить специальную кнопку в свои приложения. Это нововведение упростит процесс подачи заявлений о мошеннических действиях, позволяя клиентам делать это прямо в приложении без необходимости посещать отделение банка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что это позволит также получить онлайн всю необходимую документацию для обращения в полицию, передает ТАСС.
На форуме «Кибербезопасность в финансах» Набиуллина подчеркнула, что около 40-50% всех хищений за последние полгода совершается с помощью вирусов с функцией удаленного доступа к телефонам. Этот вирус, замаскированный под безобидные программы, позволяет мошенникам удаленно открывать банковские приложения и опустошать счета граждан.
До конца первого квартала 2025 года банки обязаны устранить риски, связанные с такими вирусами, в своих приложениях. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что хотя некоторые банки уже надежно защищены от таких угроз, другим необходимо срочно принять меры для устранения этой проблемы.
Ранее опрос Банка России показал, что 34% граждан в 2024 году столкнулись с различными видами кибермошенничества, а 9% из них потеряли свои деньги.
Также сообщалось, что в Госдуму был представлен закон о введении обязательной маркировки звонков и запрета на использование иностранных мессенджеров госорганами для борьбы с телефонным мошенничеством.