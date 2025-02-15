В Госдуму внесен законопроект по борьбе с телефонным мошенничеством

Правительство внесло проект в Госдуму для защиты от телефонного мошенничества

Tекст: Вера Басилая

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Один из ключевых пунктов документа касается обязательной маркировки звонков, отображающей информацию о том, кто именно звонит – банк, сотовый оператор или иное учреждение. При отсутствии такой маркировки звонок будет считаться потенциально мошенническим, передает ТАСС.

Кроме того, гражданам предоставят возможность блокировать входящие международные звонки и отказываться от рекламных обзвонов и сообщений. Законопроект также предлагает запретить взаимодействие государственных учреждений и банков с гражданами через иностранные мессенджеры, чтобы избежать использования мошенниками подложных аккаунтов.

Документом предусмотрена защита от быстрой смены пароля на портале «Госуслуги», когда пользователи получат предупреждение о возможных мошеннических действиях при запросе на изменение пароля, а код подтверждения поступит лишь через 10-15 минут. Также планируется удаление неактивных телефонных номеров, чтобы избежать их использования мошенниками.

В рамках законопроекта создана база голосов мошенников, которая поможет оперативно выявлять и пресекать попытки мошенничества. Гражданам будет предоставлена возможность запретить оформление сим-карт на свое имя без личного присутствия, а снятие запрета будет возможно только при личном посещении МФЦ. Также запрещается передавать оформленные на свое имя сим-карты третьим лицам.

Законопроект включает 30 мер, направленных на повышение безопасности россиян. Эти меры разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина для борьбы с телефонными мошенниками, действующими, в том числе, с территории Украины.