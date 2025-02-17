Задержана соучастница мошенников, похитивших деньги у дочери экс-депутата

Задержана соучастница, похитившая у дочери бывшего депутата Госдумы 50 млн рублей и украшения

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники московской полиции задержали 19-летнюю уроженку Костромы, которая оказалась соучастницей телефонных мошенников, передает ТАСС.

Девушка стала частью схемы, в результате которой были похищены 39 млн рублей и ювелирные украшения на общую сумму 50 млн рублей у 20-летней москвички, дочери депутата Госдумы Ольги Красильниковой.

Операция мошенников началась с телефонного звонка, когда неизвестный представился оператором связи. Обманутая девушка передала код из СМС и в дальнейшем получила звонки от людей, представлявшихся сотрудниками различных ведомств, сообщавших о якобы краже ее данных. В ходе разговора она упомянула сейф с деньгами и драгоценностями, после чего, следуя указаниям «работника силовых структур», передала деньги и украшения преступникам.

Позднее девушка сообщила о случившемся родителям, которые обратились в полицию. Полицейские на Рязанском проспекте задержали соучастницу, которая при помощи мастера вскрыла сейф и перевела деньги в криптовалюту. Часть ювелирных украшений была изъята, однако часть преступница успела продать.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемая арестована, ей грозит до 10 лет колонии.

Ранее дочь бывшего депутата Государственной думы Ольги Красильниковой стала жертвой телефонных мошенников, она передала им более 50 млн рублей.

Также сообщалось, что самарские правоохранители задержали подозреваемых, которые обманули женщину и похитили 421 млн рублей, они использовали схему с переводом денег на «безопасный счет».