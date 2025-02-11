Полицейские задержали укравших 421 млн рублей у женщины из Самары аферистов

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники использовали распространенную схему, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и убедили женщину, что ее деньги пытаются перевести на финансирование ВСУ, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники убедили ее обналичить все сбережения и передать их курьерам.

Потерпевшая обналичила деньги в банке и передала их незнакомцам, но дальнейших потерь удалось избежать благодаря сотруднику другого финансового учреждения, который заподозрил неладное и сообщил в полицию.

В результате расследования оперативники задержали 22-летнего жителя Саратова, который арендовал дом в Самаре для хранения похищенных средств. В его жилище были найдены телефон и крупные суммы денег.

Также полицейские провели обыски в Московской области, где задержали второго подозреваемого. У него изъяли 1,8 млн рублей и автомобиль. Еще один подозреваемый продолжает скрываться, но у него в Саратове обнаружены 860 тыс. рублей.

Был задержан и четвертый фигурант, у него изъято 255 тыс. рублей. Все подозреваемые заявляют, что нашли работу через мессенджер, где им платили процент от забранных средств.

Все задержанные находятся под стражей, продолжается работа по выявлению остальных участников преступной схемы.

Ранее мошенники смогли похитить у дочери бывшего депутата Госдумы Ольги Красильниковой более 50 млн рублей.