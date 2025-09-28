Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к мощным антивоенным выступлениям, как в 70–80-е годы ХХ столетия, западной политической элите придется с ним считаться.0 комментариев
Один человек погиб при столкновении катера и баржи на Волге
В районе пристани Шелехметь на Волге столкновение катера и баржи привело к гибели одного человека, проверку обстоятельств происшествия проводят следователи и прокуратура.
Столкновение маломерного судна и баржи произошло 28 сентября на реке Волга в Самарской области, передает РИА «Новости». По информации СК, на борту катера находились как минимум два человека. В результате столкновения погиб один человек.
В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств происшествия. Приволжская транспортная прокуратура также начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Авария случилась вблизи пристани Шелехметь, расположенной в Волжском районе Самарской области. Прокуратура заявила, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
