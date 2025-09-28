Один человек погиб при столкновении катера и баржи на Волге

Tекст: Дмитрий Зубарев

Столкновение маломерного судна и баржи произошло 28 сентября на реке Волга в Самарской области, передает РИА «Новости». По информации СК, на борту катера находились как минимум два человека. В результате столкновения погиб один человек.

В настоящее время проводится доследственная проверка всех обстоятельств происшествия. Приволжская транспортная прокуратура также начала собственную проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Авария случилась вблизи пристани Шелехметь, расположенной в Волжском районе Самарской области. Прокуратура заявила, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге столкнулись два теплохода. Экспериментальный теплоход «Метеор 2020-1» врезался в другое судно у порта Салехарда. В Ярославле теплоход врезался в пирс.