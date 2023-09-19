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Экспериментальный теплоход «Метеор 2020-1» врезался в судно у порта Салехарда
В ходе экспериментального рейса новый теплоход «Метеор-2020-1» въехал в теплоход «Норд-3» во время подхода к салехардскому порту, сообщил замглавы управления маркетинга производителя «Зеленодольский завод имени Горького» Сергей Новиков.
Инцидент произошел еще 17 сентября, «Метеор 2020-1» подходил к акватории речпорта «Салехард», он столкнулся с «Нордом-3», сказал Новиков, передает РИА «Новости».
В результате аварии никто не пострадал, у судов зафиксировали незначительные повреждения. При предварительном просмотре регистратора параметров движения судна, ошибок и отказа технических средств не выявлено.
Судно в скором времени перейдет в судоремонтное предприятие в Сургуте, где его отремонтируют. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.
Напомним, два скоростных «Метеора» прибыли в Югру из Татарстана, они должны были заменить старые суда.
В мае 2021 года в Петербурге прогулочный теплоход врезался в Троицкий мост.