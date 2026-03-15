Футболист Даниил Секач признал вину в убийстве женщины в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Футболист Даниил Секач, обвиняемый в убийстве женщины на северо-западе Москвы, признал свою вину и выразил раскаяние, передает ТАСС. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщили: «В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном».

Секач рассказал, что более месяца назад получил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками полиции и убедили его принять участие в «оперативном мероприятии» якобы для избежания уголовной ответственности. По версии следствия, это стало предлогом для совершения преступления.

Обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение по части 1 статьи 105 УК России – убийство, отметили СК. Следователи завершили с ним все необходимые следственные действия.

В СК подчеркнули, что завтра следствие намерено обратиться в Хорошевский районный суд столицы с ходатайством о заключении Секача под стражу на время расследования. Решение о мере пресечения примет суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пособник мошенников убил женщину в одной из квартир Москвы ради денег, хранившихся в сейфе. Подозреваемого в совершении этого убийства задержали сотрудники полиции. Мужчина, совершивший преступление, действовал под влиянием мошенников с Украины.