Азербайджан вслед за Грузией решил бойкотировать сессию Евронеста

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как заявил глава парламентской делегации Азербайджана в Евронесте Таир Миркишили, документы и заявления ЕП «противоречат суверенитету и территориальной целостности Азербайджана и не поддерживают процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией».

Комментируя отказ делегаций Грузии и Азербайджана от участия в работе Ассамблеи, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что «это свидетельствует о неверных подходах Европарламента».

По словам Папуашвили, в сессии примут участие только Армения и Украина, «Грузия же отказалась участвовать в фарсе».

Он сообщил, что под видом представителей «гражданского общества» на Евронест приглашены радикальные грузинские оппозиционеры, в том числе ранее отказавшиеся от депутатских мандатов.

Председатель парламента Грузии заявил, что «за изоляционистской политикой стоит европарламентарий из Литвы Раса Юкнявичене, известная своей враждебностью к народу Грузии и сотрудничеством с оппозицией».

По его словам, Юкнявичене «ведет политику советского образца, и это неудивительно, так как она была соратницей (экс-президента СССР Михаила) Горбачева».

Ранее стало известно, что парламентская делегация Грузии не примет участие в пленарном заседании Евронеста (Парламентская ассамблея Восточного партнерства ЕС) в Ереване 28-30 октября из-за участия там критикующих Грузию европарламентариев и приглашения представителей НПО, поддерживающих радикальную оппозицию.

Евронест образован в 2011 году.