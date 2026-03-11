  • Новость часаВыросло число погибших после ракетной атаки ВСУ на Брянск
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    11 марта 2026, 20:15 • Новости дня

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек

    Миланович раскритиковал идею единой обороны ЕС за неэффективность

    Президент Хорватии сравнил ЕС со стаей домашних кошек
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хорватский президент Зоран Миланович усомнился в возможности создания общей оборонной политики в Евросоюзе и выразил скептицизм по поводу единства его членов.

    Президент Хорватии Зоран Миланович подверг критике предложение о создании совместной оборонной системы Евросоюза. По словам Милановича, идея европейского гипергосударства с общей внешней и оборонной политикой обречена на провал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Хорватское радио и телевидение.

    «Европа – это стая кошек, домашних кошек, каждая убежит в свою сторону, это не волки», – заявил Миланович, подчеркивая, что каждая страна Евросоюза в вопросах обороны заботится только о собственных интересах.

    В декабре власти Хорватии подписали договоры на закупку 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR у Франции, модернизацию ранее приобретенных французских самолетов Rafale, а также на приобретение 44 танков Leopard 2A8 в Германии. Также страна планирует закупить 420 тяжелых грузовиков Tatra на сумму около 2 млрд евро посредством европейского кредитного инструмента SAFE. В октябре парламент Хорватии одобрил возвращение обязательной военной службы сроком на два месяца, а в феврале-марте было отправлено первые порядка 700 повесток.

    Ранее Миланович раскритиковал политику Евросоюза в отношении Грузии. Он также назвал Украину «слишком капризной» для ЕС и заявил, что перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хорватия отказалась отправлять своих солдат на Украину, даже если европейские страны создадут военный контингент для участия в миротворческой миссии.

    11 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС

    Африканский союз решил взыскать репарации с Франции, Испании, Португалии и Британии

    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    @ Francis Blackwell Mayer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Африканский союз собирается обратиться в Международный суд ООН с требованием выплатить репарации за эпоху трансатлантической работорговли.

    Страны Африканского союза планируют подать коллективный иск в Международный суд ООН против европейских государств, связанных с рабовладельческой эпохой. Сообщается, что инициатива вдохновлена примером Маврикия, который добился от Британии передачи островов Чагос после юридической кампании, передают «Вести».

    Члены Африканского союза намерены предъявить иски к Франции, Испании, Португалии и Британии, требуя выплаты репараций за последствия многовековой работорговли и колониальной политики. В публикации The Telegraph говорится, что африканские страны расценивают трансатлантическую работорговлю как преступление против человечности.

    Репарации рассматриваются как попытка устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера. Ожидается, что коллективные юридические действия могут усилить давление на бывшие метрополии по вопросу исторической ответственности за колониализм.

    Алжир принял закон, объявивший французскую колонизацию преступлением и потребовавший от Франции извинений и репараций.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер предложил странам Содружества прекратить обсуждение репараций за работорговлю и сосредоточиться на будущем.

    Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования африканских стран о выплате репараций.

    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    11 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белград интегрировал китайские сверхзвуковые боеприпасы CM-400 в арсенал своих модернизированных истребителей МиГ-29 советского производства, пишут американские СМИ.

    Фотография сербского самолета с подвешенными боеприпасами подтверждает наличие у балканской страны уникальных возможностей, пишет The War Zone.

    Это оружие делает Сербию оператором ракетного потенциала, фактически не имеющего аналогов в Европе за пределами России.

    Ракета CM-400 имеет длину около пяти метров и весит порядка 900 килограммов. Боеприпас развивает скорость до 4,5 Маха и способен поражать цели на расстоянии от 250 до 400 километров, пикируя под крутым углом.

    Начальник Генштаба Сербии Милан Мойсилович ранее намекал на появление нового вооружения. «В воздушном компоненте у нас есть оружие аналогичной максимальной дальности и поражающей способности», – заявлял генерал, сравнивая новинку с израильской системой PULS.

    Эксперты отмечают, что Белград вынужден искать альтернативных поставщиков оружия из-за сложностей с российским импортом на фоне санкций. Сербия все чаще обращается к Китаю и западным партнерам для модернизации своей армии.

    В 2024 году президент Сербии Александр Вучич опровергал слухи о передаче принадлежащих стране истребителей МиГ-29 Украине в обмен на французские Rafale.

    При этом Вучич заявлял о подписании Сербией договора с Францией на покупку 12 истребителей Rafale из-за невозможности приобрести военные самолеты в России.

    11 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова фон дер Ляйен о закупках газа в России

    Захарова напомнила фон дер Ляйен о спасении экономики ЕС российским газом

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась по поводу слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение Евросоюза к закупкам российского газа станет стратегической ошибкой.

    Захарова обратила внимание, что фон дер Ляйен назвала возврат к российскому газу стратегической ошибкой.

    «Она забыла добавить, «потому что помог Евросоюзу не уйти в пике», – написала в своем Telegram-канале Захарова.

    В конце января Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного газа с 1 января 2027 года, а также трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут применяться раньше: импорт СПГ по краткосрочным контрактам прекратится с 25 апреля 2026 года, а поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам завершатся до 17 июня 2026 года.

    Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложение о возобновлении импорта энергоносителей из России ослабит Евросоюз на фоне энергокризиса.

    Эксперт Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    11 марта 2026, 09:00 • Новости дня
    Суд вернул Euroclear жалобу на рассмотрение в закрытом режиме иска Банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей.

    Жалоба, поданная бельгийским Euroclear Bank в феврале, была возвращена, так как дело рассматривается в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

    Определение суда о возвращении жалобы не опубликовано по причине конфиденциальности разбирательства.

    Как пояснили представители истца, материалы дела содержат сведения, которые могут быть отнесены к банковской тайне, а также сведения о беспрецедентной сумме иска.

    После оглашения решения суда представитель Euroclear Bank заявил: «Другой стороне не дали контраргументировать ходатайство истца». По его словам, у Euroclear не было возможности выразить свою позицию против перехода к закрытому разбирательству.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов.

    Арбитражный суд Москвы начал рассматривать иск ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей и перешел к обсуждению формата заседания.

    Центробанк позднее объяснил конфиденциальность разбирательства с Euroclear ссылкой на чувствительность информации о суверенных активах регулятора.

    11 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    ЕК пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования за участие России

    Еврокомиссары Вирккунен и Микаллеф: Осуждаем решение Фонда Биеннале по России

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия предупредила Венецианскую биеннале о возможном прекращении финансирования в случае допуска России к участию в престижном форуме искусств, говорится в заявлении еврокомиссаров по технологиям Хенны Вирккунен и культуре Гленн Микаллеф.

    «Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон… Это решение несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    По их словам, если Фонд Биеннале не пересмотрит свою позицию, Еврокомиссия рассмотрит возможность приостановки или прекращения действия гранта ЕС.

    Чиновники Еврокомиссии заявили, что по их мнению, культура служит защитой исключительно «демократических ценностей», а также способствует «открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнений». Однако, как именно эти принципы согласуются с требованием запретить России участие в форуме, Еврокомиссия не разъяснила.

    Представители Еврокомиссии напомнили, что все государства-члены, институты и организации должны следовать санкциям, введенным Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что Россия приглашена к участию в выставке в 2026 году. Российский павильон должен открыться на выставке, которая состоится в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.

    11 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала ошибкой возврат к топливу из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение о возобновлении импорта энергоносителей из России, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ослабит Евросоюз на фоне энергокризиса.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента заявила, что возврат к импорту ископаемого топлива из России станет стратегической ошибкой, передает РИА «Новости». Она отметила, что подобное решение усилит зависимость Евросоюза, сделает его более уязвимым и слабым.

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу следует придерживаться своей долгосрочной энергетической стратегии и не отказываться от намеченного курса, несмотря на риски энергетического кризиса. Она подчеркнула, что отказ от стратегии не принесет пользы ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков отметил, что Россия может перенаправить поставки сжиженного природного газа из Европы в Индию.

    Власти России заявили, что готовы самостоятельно запретить экспорт СПГ в Европу. Такой запрет может ударить по европейскому рынку, который уже пострадал из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    11 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Экс-генерал СБУ пригрозил Орбану и его семье

    Бывший генерал СБУ Омельченко пригрозил Орбану и его семье

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генерал СБУ Григорий Омельченко в эфире украинского телеканала выступил с персональными угрозами в адрес главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

    Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его семьи, передает РИА «Новости».

    Омельченко заявил: «Адрес Орбана нашей организации не нужен. Мы знаем, где он живет, где он ночует, где он пьет пиво, вино, курит кальян, где гуляет, даже с кем встречается и так далее... От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами... пусть Орбан подумает о своих пятерых детях, шести внуках».

    Поводом для подобных заявлений, по словам экс-генерала, стала позиция Орбана по отношению к Украине, которую Омельченко назвал антиукраинской. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский также оказывал давление на венгерского премьера из-за блокировки очередного кредита Евросоюза для Киева.

    До этого Зеленский пообещал передать ВСУ телефонный номер Виктора Орбана и предложил им связаться с ним напрямую.

    Позже Еврокомиссия назвала недопустимыми угрозы Зеленского в адрес премьера Венгрии. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил действия Зеленского и напомнил ему об инциденте с игрой на рояле.

    11 марта 2026, 09:23 • Новости дня
    Politico: ЕС намерен выделить кредит Украине в обход вето Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен предоставить Украине обещанные финансовые средства, несмотря на возможное сохранение вето со стороны Венгрии, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, речь идет о механизме двусторонних кредитов, которые стране предоставят государства Балтии и Северной Европы. Такой формат не требует единогласного одобрения всех членов Евросоюза, передает ТАСС.

    На первом этапе предполагается выделение почти 30 млрд евро, что, по мнению дипломатов, поможет Украине поддерживать экономическую стабильность в первой половине 2026 года. В дальнейшем сумма может быть увеличена за счет участия других стран союза, если Венгрия продолжит блокировать общий кредит ЕС в размере 90 млрд евро.

    Глава Минфина Нидерландов Илко Хайнен заявил, что Нидерланды будут предоставлять Украине отдельные ежегодные кредиты в размере 3,5 млрд евро до 2029 года. Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркивал, что Евросоюз «так или иначе выдаст обещанный Украине кредит», даже если для этого потребуется обойти вето отдельных государств.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщило, что Венгрия будет продолжать блокировать принятие новых санкций против России до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на оборонный кредит в размере 16 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    11 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»

    Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.

    Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».

    Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».

    Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.

    Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.

    11 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    ЕК сообщила о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба»

    ЕК: ЕС может финансировать ремонт «Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта трубопровода «Дружба», однако окончательное решение пока не принято, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

    «Еврокомиссия готова содействовать в поиске решений по восстановлению поставок по «Дружбе», вплоть до финансирования, но пока конкретных решений нет», – сообщила Итконен в ходе брифинга в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Ранее ЕК сообщила о планах ЕС поддержать восстановление поставок нефти по «Дружбе».

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о готовности трубопровода «Дружба» к запуску.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заподозрил Киев в планах уничтожить «Дружбу».

    11 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Дополнительные расходы Европы из-за войны на Ближнем Востоке достигли 3 млрд евро
    Дополнительные расходы Европы из-за войны на Ближнем Востоке достигли 3 млрд евро
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская экономика уже столкнулась с дополнительными расходами на энергию из-за ближневосточного кризиса, которые за десять дней достигли примерно 3 млрд евро, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке принесло Европе внушительные энергетические счета, передает РИА «Новости».

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, заявила: «Какие бы меры мы ни принимали, пока мы импортируем значительную долю ископаемого топлива из нестабильных регионов, и мы остаемся уязвимыми и зависимыми. И эта энергия всегда имеет свою цену».

    Она подчеркнула, что с начала конфликта цены на газ выросли на 50%, а на нефть – на 27%. По ее словам, если пересчитать этот скачок котировок в деньги, то десять дней войны уже обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные три млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Фон дер Ляйен назвала эту сумму ценой энергетической зависимости Европы от поставок из нестабильных регионов. Она отметила, что пока сохраняется такая структура импорта, европейская экономика будет оставаться уязвимой к любым геополитическим потрясениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. Европа, только начавшая восстанавливаться после энергокризиса и увеличивать потребление газа, снова погружается в кризис на фоне подорожания катарского топлива и скачка биржевых цен свыше 800 долларов за тысячу кубометров. Для оценки последствий ближневосточного кризиса для энергоснабжения Европы Евросоюз созвал заседание координационной группы по газу.

    11 марта 2026, 11:25 • Новости дня
    Минобороны Китая предсказало реализацию сценария «Терминатора» из-за военного ИИ

    Минобороны КНР: Бесконтрольное развитие ИИ может породить Терминатора

    Tекст: Мария Иванова

    В Пекине предупредили, что неограниченное военное применение искусственного интеллекта способно превратить сюжет фильма «Терминатор» в реальность.

    О возможном превращении голливудской антиутопии в реальность заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь, передает РИА «Новости».

    Он напомнил: «Дистопия, изображенная в американском фильме «Терминатор», однажды может стать реальностью».

    Ранее газета Wall Street Journal, опираясь на анализ хода боевых действий на Ближнем Востоке, сообщала об использовании США и Израилем систем искусственного интеллекта для разведки, выбора целей и планирования ударов в операции против Ирана.

    По словам Цзян Биня, неограниченное применение ИИ в военных целях, использование его для нарушения суверенитета других государств и передача алгоритмам права решать вопросы жизни и смерти подрывают этические нормы и ответственность в войнах. Он подчеркнул, что такие практики создают риск выхода технологий из-под контроля.

    Представитель Минобороны добавил, что Пекин выступает против использования преимуществ искусственного интеллекта и иных передовых технологий для достижения абсолютного военного превосходства или подрыва суверенитета и территориальной безопасности других стран. Китай, по его словам, готов сотрудничать с другими государствами для развития многостороннего управления ИИ под центральной эгидой ООН, усиления мер по предотвращению и контролю рисков и обеспечения того, чтобы развитие таких технологий способствовало прогрессу человеческой цивилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на коллективном семинаре политбюро КПК предупредил о беспрецедентных рисках искусственного интеллекта и необходимости ускорения создания законодательства и этических стандартов в этой сфере.

    Американские военные во время недавних ударов по Ирану впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект.

    11 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Оппозиция Финляндии призвала к запрету ядерного оружия на территории страны

    В Финляндии предложили запретить размещение ядерного оружия в мирное время

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Финляндии обсуждается инициатива о недопустимости размещения ядерного оружия в мирный период и ограничении его транзита, отмечают местные СМИ.

    Председатель оппозиционной партии «Центр» и бывший министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в эфире телеканала  Yle призвал парламентские партии страны закрепить обязательство не размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время, пишет РИА «Новости».

    Политик подчеркнул, что Финляндии стоит последовать примеру других государств Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия и Дания, где «нет законодательных ограничений, но существует четкая линия в отношении ядерного оружия».

    Кайкконен отметил, что подобное решение могли бы совместно принять все парламентские партии, официально заявив о неприменимости развертывания ядерных вооружений на территории Финляндии в мирный период. Он также предложил обсудить вопрос о введении ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен предложил разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

    На следующий день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не собирается становиться ядерной державой и не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

    В Кремле в ответ подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расценено как угроза безопасности России, и пообещали принять ответные меры.


