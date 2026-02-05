  • Новость часаРоссия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 февраля 2026, 21:54 • Новости дня

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией.

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    5 февраля 2026, 10:09 • Новости дня
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    Володин предположил, почему Каллас плохо знает историю
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился в знаниях истории у главы евродипломатии Каи Каллас, напомнив о советском прошлом её семьи.

    Володин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания Каллас о якобы нападении России, заявив, что ее позиция и исторические суждения вызывают вопросы.

    Он отметил, что Каллас вновь сделала заявления, не соответствующие здравому смыслу и историческим фактам.

    «Все идет из детства. Мечтающая поумнеть глава Евродипломатии Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам», – подчеркнул Володин. В частности, он обратил внимание на то, что Каллас обвинила Россию в том, что она за последние 100 лет якобы нападала по меньшей мере на 19 стран, но не представила никакого списка, так как, по его словам, такого списка не существует.

    Володин также напомнил, что, по его мнению, Россия никогда не начинала войн, а лишь завершала их. Он обратился к биографии Каллас, отметив, что ее отец был высокопоставленным партийным деятелем Эстонской ССР и членом КПСС, а сама Каллас, возможно, не учила историю из-за положения своей семьи. По словам Володина, попытки Каллас дистанцироваться от прошлого ее родителей приводят к антироссийским заявлениям, а рекомендации о санкциях и обвинения в адрес СССР и России, по его мнению, «выдуманы».

    Спикер Госдумы также предположил, что все эти взгляды и заявления Каллас связаны с детскими психологическими проблемами и рекомендовал ей обратиться к врачу.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Ранее Каллас сообщила, что после завершения нынешней работы станет очень умной, благодаря увлечению чтением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией

    Захарова: Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом

    Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии возобновить диалог с Россией
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью от нахождения «под столом».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости».

    «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – отметила Захарова.

    Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выразили поддержку инициативе по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    5 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическим группировкам необходимо блокировать доступ к передовым технологиям, включая спутниковую связь Starlink и беспилотники, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге СБ ООН, посвященном 22-му докладу Генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

    «Такие терорганизации, как ИГИЛ (признана в России террористической и запрещена), делают ставку на совершенствование технологий беспилотных летательных аппаратов. Но речь идет не только о беспилотниках, применяемых для разведки, доставки грузов и совершения терактов. Важно пресекать получение и использование ИГИЛ и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая «Старлинк», – сказал Небензя.

    Он выразил надежду на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры противодействия попаданию подобных технологий в руки террористов.

    Дипломат добавил, что проблема применения террористами современных  информационно-коммуникационных технологий универсальна и требует выработки скоординированных межгосударственных механизмов пресечения.

    «Убеждены, что такому процессу послужит разработка профильного дополнительного протокола к Конвенции ООН против киберпреступности», – предложил постпред России при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч.

    В Германии обсуждается возможность запуска спутников связи для создания национальной альтернативы Starlink.

    5 февраля 2026, 02:15 • Новости дня
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    Дмитриев сообщил, как СМИ «глубинного государства» выдают себя
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев обозначил, как можно выявить СМИ, обслуживающие «глубинное государство» на фоне разоблачений финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

    «Следите за журналистами, экспертами, политиками и представителями СМИ, которые отчаянно пытаются спасти порочную либеральную клику, продвигая фальшивую версию, связывающую Эпштейна с Россией. Они разоблачают себя с помощью этой хорошо скоординированной фальсификации. Запомните их и их ложь. Прозревайте!» – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев присоединил ранее высказывание о том, приспешники Клинтон и мистификаторы Russiagate снова продвигают «фальшивые антироссийские материалы».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота. Илон Маск заявил о необходимости ареста хотя бы одного клиента скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Захарова напомнила слова Путина о «бале вампиров» на фоне дела Эпштейна.


    5 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    ОАК подписала меморандум на поставку сотни Ту-214 авиакомпании S7
    ОАК подписала меморандум на поставку сотни Ту-214 авиакомпании S7
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Ростеха представила модели среднемагистральных самолетов МС-21 и Ту-214 на выставке NAIS 2026, где также был заключен меморандум о крупной поставке лайнеров Ту-214.

    На выставке NAIS 2026 – 13-й Национальный авиационный инфраструктурный салон в Москве Объединенная авиастроительная корпорация подписала меморандум с S7 Group и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о поставке 100 самолетов Ту-214, сообщается в Telegram-канале корпорации.

    «Сегодня мы с эксплуатантами говорим на одном языке: не о об отдельных характеристиках – лётно-технических или запасных частей, а об экономике эксплуатации воздушного судна. Работа по достижению такого уровня стоимости эксплуатации, который устроит авиакомпании, сегодня, в целом, завершена. Мы со всеми коллегами абсолютно прозрачно всё обсудили, поняли, что эта модель существует, мы все её видели и верифицировали», – сказал директор ПАО «ОАК» Вадим Бадеха.

    Он добавил, что ОАК развивает систему альтернативных поставщиков для авиасистем и уже получает положительный эффект. Также глава ОАК подчеркнул важность выхода на международные рынки и увеличения объёмов производства для дальнейшего удешевления продукции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАК возобновила летные испытания 68-местного самолета Ил-114 после длительного перерыва. Первые контракты на Ил-114-300 запланировали подписать 23 февраля. Минтранс опроверг рост цен на билеты из-за российских самолетов.

    5 февраля 2026, 13:03 • Новости дня
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское внешнеполитическое ведомство передало германской стороне ноту о высылке сотрудника посольства Германии в Москве в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщили в МИД России.

    Руководитель дипломатической миссии Германии была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне был заявлен решительный протест в связи с решением немецкого правительства от 22 января 2026 года объявить сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата, сообщается на сайте МИД России.

    В сообщении МИД отмечается, что выдвинутые против сотрудника посольства обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и сфабрикованы в духе «шпиономании». Российская сторона их категорически отвергла и расценила действия германского правительства как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ.

    В ответ на высылку сотрудника российского посольства в Берлине, Москва объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в России. Главе представительства ФРГ была вручена соответствующая нота. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новую эскалацию в отношениях несет правительство Германии.

    МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже.

    Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ после задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу России.

    Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов.

    5 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    После аварии в Чите восстановили теплоснабжение и свет

    Tекст: Катерина Туманова

    Территориальная генерирующая компания №14 (ТГК-14) вечером среды сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования при испытаниях нового турбогенератора на ТЭЦ-1.

    «При проведении испытаний нового турбогенератора 3 на ТЭЦ-1 произошло повреждение оборудования на системах шин 110 кВ. Сработали защитные системы. Осталось в работе две турбины, шесть котлов. Нагрузка 110 МВт. Ведутся работы по восстановлению режима работы станции - 350 МВт», – сообщили там.

    На момент сообщения из 11 сетевых насосов в работе находились семь. К 22.30 мск в канале появилось сообщение о восстановлении рабочего режима.

    «Дальнейшие работы по набору тепловой электрической нагрузки будут также продолжаться в течение рабочего дня, чтобы восстановить до уровня 350 МВт. Все ПНС и котельные включены. Теплоснабжение работает. Благодарим всех, кто помогал восстанавливать режим», – написали в канале.

    Как сообщал до этого портал Chita.ru, примерно с 00.15 по местному времени, значительная часть Читы осталась без электроснабжения и тепла.

    «Без электричества оказались районы Остров, Северный, Царский, Октябрьский, Угдан, район МЖК, Биофабрика, а также отдельные улицы в центре города. Некоторые жители также сообщают о снижении температуры в батареях отопления», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подача электричества жителям Мурманска и Североморска была возобновлена после аварии. В Архангельской области из-за аварии тысячи людей остались без света.

    5 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    Путин пошутил о сложных названиях научных открытий
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время вручения премии в области науки и инноваций, президент России Владимир Путин пошутил о том, что не может выговорить название некоторых научных открытий.

    Профессору МГУ Виктории Ведюшкиной вручался лауреатский значок за исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем, передает ТАСС.

    «Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь», – отметил Путин. «Ничего страшного! Главное – что я выговариваю», – ответила Ведюшкина. Президент, смеясь, прикрепил значок к кофте профессора и добавил: «Это правда».

    Напомним, в четверг в Екатерининском зале Кремля Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Глава государства заявил о влиянии научных открытий на будущее России. Он также отметил лидерство России в борьбе с инфекциями.

    5 февраля 2026, 11:48 • Новости дня
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    Советник Макрона встретился с Ушаковым для обсуждения роли ЕС в переговорах
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона, сообщает Bloomberg.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн на этой неделе посетил Москву и встретился с помощником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым, сообщает Bloomberg.

    Главной целью визита было донести до Москвы позицию Парижа о необходимости участия Европы в любых решениях по вопросам европейской безопасности и мирного урегулирования на Украине. Как отмечают собеседники агентства, речь шла о том, что Европа не станет формально одобрять возможное соглашение без участия в переговорах. Вероятность повторных встреч в ближайшем будущем не исключается.

    Французская сторона официально не подтвердила и не опровергла визит, ограничившись ссылкой на слова президента Макрона о подготовке к возобновлению диалога с Москвой. Макрон ранее заявлял, что обсуждения ведутся на техническом уровне и готовятся к дальнейшему развитию. В последнее время Париж активно настаивает на прямом участии Европы в переговорах, особенно на фоне усилий бывшего президента США Дональда Трампа добиться урегулирования конфликта на Украине.

    В настоящее время переговоры между США, Россией и Украиной проходят в Абу-Даби, и европейские представители в них не участвуют. Ранее в январе в Париже состоялась встреча США и союзников Киева, где обсуждались возможные гарантии безопасности для Украины, однако окончательного соглашения так и не было достигнуто.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Источник во Франции сообщил, что президент Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, однако подготовка разговора может занять несколько дней.

    Между тем, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией усталостью европейцев от нахождения «под столом».

    5 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд

    Международные резервы России по итогам января достигли 826,8 млрд долларов

    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международные резервы России за неделю увеличились на 39,9 млрд долларов и вновь достигли исторического максимума благодаря положительной переоценке активов, отмечает ЦБ.

    Совет директоров Банка России обнародовал данные о состоянии международных резервов страны. По состоянию на конец дня 30 января 2026 года их объем достиг 826,8 млрд долларов, сообщает Банк России.

    В сообщении отмечается, что с 23 по 30 января резервы выросли на 39,9 млрд долларов, что составляет 5,1% прироста за неделю. В Центробанке пояснили, что основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

    Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и иностранную валюту, находящуюся в распоряжении Банка России и правительства.

    Ранее международные резервы России обновили максимум 23 января, достигнув 786,9 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. К концу декабря объем международных резервов России достиг рекордного значения в 763,9 млрд долларов.


    5 февраля 2026, 13:22 • Новости дня
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей

    Члены Совета при президенте назвали укрепление позиций русского языка стратегической задачей

    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Снижение речевой культуры – общемировая тенденция, но в России ей противостоят на государственном уровне, сказали газете ВЗГЛЯД члены Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко и Влад Маленко. Так они прокомментировали утвержденный Владимиром Путиным перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка.

    «Русский язык становится сквозной темой системы образования и просвещения», – сказал Константин Деревянко, председатель научно-образовательного союза развития языковой и информационной культуры «Родное слово», заместитель председателя Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России

    Он отметил, что русский язык является ключом к освоению школьной программы. Вместе с тем, сейчас наблюдаются некоторые проблемы в этой области. «Снижения речевой культуры среди подрастающего поколения в связи с активным расширением новых способов коммуникации и потребления контента становится общемировой тенденцией», – посетовал собеседник.

    На этом фоне, подчеркнул Деревянко, задача – повысить как профессиональные качества специалистов по русскому языку, так и общие знания о нем граждан России. «Язык – это не только предмет, но и инструмент обучения, важная составляющая для того, чтобы дети и подростки понимали, что они читают, и владели словом в совершенстве», – рассуждает заместитель председателя Совета.

    Более того, русский язык – определяющий фактор формирования гражданской и цивилизационной идентичности, обеспечения национальной безопасности. И Владимир Путин уделяет этому особое внимание, продолжил спикер. По его оценкам, поручения главы государства в Год единства народов России – последовательный шаг, раскрывающий положения Основ государственной языковой политики в конкретных решениях.

    Деревянко напомнил, что ранее была утверждена концепция государственной языковой политики. «Русский является языком межнационального общения в нашей стране. Укрепление его позиций не только за рубежом, но и внутри нашего государства – это стратегическая задача, направленная на укрепление нашего суверенитета, в том числе и экономического», – считает он.

    Собеседник обратил особое внимание на поручение об издании книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». «Книжная отрасль в целом требует системной поддержки государства как на уровне повышения интереса к чтению, так и издания редких книг», – указал спикер.

    Он отметил, что XX веке была проведена огромная работа по поддержке малых языков. Сегодня Россия как многонациональное государство обязана сохранять эту составную часть своего культурного ДНК, подчеркнул Деревянко. По его мнению, перевод произведений, написанных на других языках нашей страны, их распространение не только в сети Интернет, но и в общественных библиотеках, будет способствовать укреплению единства народов. 

    Схожей точки зрения придерживается Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов России, член правления Союза писателей России. «В перечне поручений Владимира Путина красной линией проходит главная стратегическая задача – сбережение и развитие нашего главного духовного богатства, а именно – русского языка», – отметил он.

    Собеседник назвал русский язык «главным героем нашего времени». «Он как мост для всех народов симфонически взаимодействующих в нашей стране. Язык с детства определяет сущность человека, его устремления, насущные дела и мечты. Язык также создает лицо народа, его силу, историческое напряжение», – подчеркнул спикер.

    «В Год единства народов России как никогда важно каждому из нас на своем месте осуществить задуманное. Абсолютное уникальное соборное взаимопроникновение культур народов России на уровне эпосов, песен, легенд, приданий, колыбельных воздыханий, сказок, притч – наша сокровищница. Этот языковой орнамент – наше стратегическое топливо, замешанное на любви. Из него можно черпать живую воду как из неиссякаемого источника. И цель поручений – уберечь этот источник, сделать достоянием для наших потомков», – заключил Маленко.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России. Так, правительству следует подготовить предложения по разработке и внедрению в вузах учебной дисциплины «Русский язык как государственный».

    Кроме того, Минобрнауки совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) поручено разработать базовый учебно-методический комплекс дисциплины. В него войдут базовая рабочая программа и фонд оценочных средств.

    Также планируется разработать специальные пособия по русскому языку для регионов Донбасса и Новороссии. Их будут использовать для внеурочной деятельности. Еще одно поручение касается издания книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России», состоящей из переводов на русский язык выдающихся классических произведений литературы народов страны.

    Глава государства поручил провести в 2026 году всероссийский интернет-конкурс «Читаем всей семьей», направленный на популяризацию семейного чтения.

    4 февраля 2026, 23:38 • Новости дня
    Шохин заявил о возможном постепенном снижении ключевой ставки ЦБ

    Глава РСПП Шохин допустил постепенное снижении Центробанком ставки

    Tекст: ка

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает, что Банк России до апреля может снизить ключевую ставку двумя небольшими шагами по 50 базисных пунктов.

    По словам Шохина, снижение ставки будет происходить на каждом из двух ближайших заседаний, запланированных на 13 февраля и 20 марта.

    «До апреля, я думаю, Центральный банк будет маленькими шажками двигаться по траектории снижения ставки. Но, мое убеждение, что эти маленькие шажки должны вести к снижению ставки на 50 базисных пунктов», – цитирует его РИА «Новости».

    Он также выразил мнение, что снижение ставки до 12-13% к концу года возможно только в случае поэтапного уменьшения на каждом заседании. При этом Шохин подчеркнул, что резких изменений не ожидается, поскольку до конца не ясен эффект от повышения налогов и возможного влияния геополитических факторов.

    Кроме того, глава РСПП указал на необходимость учитывать влияние других факторов на инфляцию, таких как повышение НДС, изменение утильсбора и колебания курса рубля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов назвал  в декабре сочетание жесткого бюджета и мягкой денежно-кредитной политики с низкими ставками идеальной макроэкономической конструкцией. При этом ЦБ заявил о преждевременности возврата к нейтральной ДКП. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 пункта.

    5 февраля 2026, 15:40 • Новости дня
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна

    Tекст: Валерия Городецкая

    У здания посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой выразили поддержку Армянской апостольской церкви и несогласие с действиями властей республики. Митинг прошел в день приезда в Россию председателя парламента Армении.

    Митинг у посольства Армении в Москве прошел после прибытия председателя парламента страны Алена Симоняна в Россию, в нем приняли участие до 200 человек. Собравшиеся на акции призвали усилить сотрудничество между Россией и Арменией и подчеркнули, что нынешняя власть в стране действует под давлением внешних сил.

    «Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними стоят геополитические большие силы. Армения сама не справится. И просто как российский гражданин, как армянин, я просто хотел бы попросить хотя бы чуть-чуть больше усилий и хотя бы объяснять, кто Россия для Армении», – заявил один из протестующих.

    Священник, принимавший участие в протесте, рассказал журналистам, что армянская церковь остается единственной независимой структурой в стране. «К сожалению, нас обвиняют в том, что церковь вмешивается в саму политику. Нет, мы не вмешиваемся, ни один священник, ни один священнослужитель не хочет встать во главе государства. Мы просто просим, мы требуем, мы возносим наш голос, чтобы государство не по Конституции государство не имеет права вмешиваться в саму церковь», – сказал он.

    По его словам, все министерства в Армении сейчас находятся под контролем премьер-министра Никола Пашиняна, и только церковь сохраняет национальную идентичность.

    «Церковь на сегодняшний день является той опорой, единственной структурой, единственным инструментом, который сохраняет идентичность внутри самой Армении. Он (Пашинян) хочет своим вмешательством на ручное управление поставить саму церковь», – добавил священник.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошедшие выходные в нескольких городах на юге России прошли акции сторонников Армянской апостольской церкви.

    Как отметил армянский политолог Мика Бадалян акция стала «Манифестом Сопротивления армянской диаспоры, которая больше не намерена молча смотреть на разрушение нашего культурного кода». Он добавил, что лидеры общественных организаций и добровольцы выступили вместе со священниками, что, по его словам, является «самым страшным кошмаром для Пашиняна».

    5 февраля 2026, 19:52 • Новости дня
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

