В Ессентуках прошел митинг в поддержку Армянской Апостольской Церкви

Tекст: Ольга Иванова

В Ессентуках прошла акция в поддержку Армянской Апостольской Церкви и Католикоса всех армян Гарегина II, передает ИА «Реалист» в Telegram-канале. Мероприятие состоялось на территории армянской церкви Святой Рипсиме 1 февраля и собрало многочисленных участников. Люди подписывали обращения в защиту Церкви и ее главы, а также выступили против преследования священнослужителей на родине.

Организаторами выступила епархия Юга России Армянской Апостольской Церкви, а также движения «Наследники Ноя» и «Крестоносное освободительное движение». Присутствующие подчеркнули, что Церковь является основой национальной идентичности армян, а Католикос – главой, избранным народом и Богом. Особое внимание уделялось необходимости единства Церкви и государства в сложный период.

Как отметил армянский политолог Мика Бадалян в своем Telegram-канале, акция стала «Манифестом Сопротивления армянской диаспоры, которая больше не намерена молча смотреть на разрушение нашего культурного кода». Он добавил, что лидеры общественных организаций и добровольцы выступили вместе со священниками, что, по его словам, является «самым страшным кошмаром для Пашиняна».

Бадалян также обратил внимание на символичность присутствия настоятеля местного храма Русской Православной Церкви. По его мнению, это стало четким сигналом того, что в борьбе за христианские ценности Армянская Апостольская и Русская Православная Церкви выступают единым фронтом.

