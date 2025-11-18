105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Euractiv: Каллас начала борьбу с фон дер Ляйен за деньги и власть
Каллас выступила против плана фон дер Ляйен по созданию разведывательного отдела
Год спустя после назначения глава европейской дипломатии Кая Каллас сталкивается с острым дефицитом бюджета и внутренними конфликтами, включая споры с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен по поводу создания нового разведывательного подразделения, отмечает Euractiv.
Кайя Каллас, возглавляющая Европейскую службу внешних связей, вынуждена искать дополнительные финансовые ресурсы из-за сокращения бюджета, передает Euractiv.
Накануне Каллас выразила несогласие с планом главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен создать разведывательный центр в Берлемоне, считая, что такой шаг приведет к дублированию функций и нехватке ресурсов.
«Мы не можем рассчитывать сохранить роль Европы в мире при сокращающихся реальных ресурсах», – заявила Каллас.
Отношения между бывшим премьер-министром Эстонии и главой Еврокомиссии остаются напряженными, что стало явно после того, как фон дер Ляйен заблокировала попытку Каллас вернуть в Европейскую службу высокопоставленного чиновника Мартина Зельмайра.
Каллас также столкнулась с проблемами в управлении структурой: некоторые затраты на безопасность за рубежом были заморожены или отменены, что создает риски для персонала ЕС. Также Каллас ищет возможности перераспределить средства, обращая внимание на бюджеты других департаментов.
Внутри Евросоюза Каллас обвиняют в отсутствии яркой политической линии и потере опытных сотрудников, таких как Симон Мордью, который перешел работать в кабинет фон дер Ляйен. Ключевой проблемой для Европейской службы внешних связей остается отсутствие автономных финансовых инструментов, поскольку основные бюджетные решения принимаются другими частями Еврокомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подтвердила планы по созданию отдела разведки и безопасности в генеральном секретариате.
Урсула фон дер Ляйен передала свои полномочия на саммите ЕС–СЕЛАК Кае Каллас из-за нехватки лидеров.
При этом между Урсулой фон дер Ляйен и Кае Каллас вспыхнул личный конфликт из-за Мартина Зельмайера, которого считают одним из влиятельных чиновников ЕС.