Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Юрист Хаминский рассказал о новых правилах возврата технически сложного товара
С 1 февраля в России начнут действовать обновленные нормы возврата технически сложных товаров, покупатели смогут требовать возмещения разницы в цене, сообщил юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский.
Нововведение позволит покупателям при возврате некачественного технически сложного товара требовать возмещения разницы между ценой, по которой приобретен товар, и рыночной стоимостью аналогичного товара с учетом износа и года выпуска, передает РИА «Новости».
Новые правила «защищают от роста цен и изменения рыночной ситуации на момент удовлетворения требования». Изменения направлены на защиту покупателей от инфляции, когда возвращаемые суммы не позволяют приобрести аналогичный товар с теми же характеристиками. Теперь при возврате стоимость будет определяться не только по цене покупки, но и по реальной рыночной стоимости аналогичного устройства с учетом его состояния.
Хаминский уточнил, что разницу в цене покупатель сможет получить как при добровольном удовлетворении требования продавцом, так и по решению суда, при этом расчет будет вестись по цене аналогичного товара на момент возврата или вынесения судебного решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны применять универсальный QR-код для любых денежных переводов. В России вступил в силу закон о повышении штрафов за навязывание допуслуг.