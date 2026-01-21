Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
Губернатор Камчатки предупредил о новом снегопаде
На Камчатке власти начали готовиться к возможному мощному снегопаду, который прогнозируют в ближайшую неделю, после серии экстремальных погодных явлений, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
На Камчатку на следующей неделе может обрушиться новый мощный снегопад, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании с президентом России, передает РИА «Новости».
По его словам, регион уже ведет полную подготовку к возможному стихийному явлению, учитывая сложившиеся в последние недели экстремальные погодные условия.
Начальник местного управления по гидрометеорологии Вера Полякова отметила, что декабрь 2025 года и первая половина января 2026 года на полуострове стали уникальными за последние 60 лет по количеству осадков. В Петропавловске-Камчатском в конце прошлого года выпали 370 миллиметров осадков, что составило 316% от месячной нормы, а в начале января этого года добавились еще 163,6 миллиметра, то есть 149% от нормы.
Солодов подчеркнул, что власти края координируют работу экстренных и коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные последствия стихии.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о скором похолодании и напомнил властям о необходимости быть готовыми к неблагоприятным погодным условиям.
Губернатор Камчатского края Солодов решил обратиться в правительство за помощью для ликвидации последствий аномальных снегопадов.
МЧС направило на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику.
Сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского.
Камчатский край стал регионом с самыми высокими сугробами в России.