Отец найденного подростка в Красноярске пообещал не наказывать сына

Tекст: Вера Басилая

Четырнадцатилетний мальчик, пропавший ранее в Красноярске, был найден живым и сейчас его везут в отдел полиции, передает РИА «Новости».

Отец подростка добавил, что не собирается наказывать сына, а в данный момент мальчика везут в полицию.

Мужчина отметил, что сейчас испытывает радость, но видит необходимость заново строить отношения с сыном, что он считает непростой задачей.

Ранее подростка из Красноярска нашли невредимым на квартире вместе с девушкой.

Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые родители хранили в сейфе.

Отец обратился в полицию после получения в мессенджере сообщения о похищении с требованием выкупа и видеообращения сына с просьбой выполнить требования.

Следователи изучают версию о том, что подросток мог стать жертвой мошенничества.