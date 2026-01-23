Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Отец найденного подростка в Красноярске пообещал не наказывать сына
Отец найденного мальчика из Красноярска сообщил, что после возвращения сына не станет его наказывать, а будет заново выстраивать с ним отношения.
Четырнадцатилетний мальчик, пропавший ранее в Красноярске, был найден живым и сейчас его везут в отдел полиции, передает РИА «Новости».
Отец подростка добавил, что не собирается наказывать сына, а в данный момент мальчика везут в полицию.
Мужчина отметил, что сейчас испытывает радость, но видит необходимость заново строить отношения с сыном, что он считает непростой задачей.
Ранее подростка из Красноярска нашли невредимым на квартире вместе с девушкой.
Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые родители хранили в сейфе.
Отец обратился в полицию после получения в мессенджере сообщения о похищении с требованием выкупа и видеообращения сына с просьбой выполнить требования.
Следователи изучают версию о том, что подросток мог стать жертвой мошенничества.