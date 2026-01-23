Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Похищенного сына красноярского бизнесмена нашли на квартире с девушкой
Подростка из Красноярска, за возвращение которого у отца потребовали выкуп, нашли невредимым, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.
Подросток находится в безопасности, его жизни ничто не угрожает, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Мальчик был в арендованной квартире вместе с девушкой.
Отец школьника занимается реализацией автокранов и грузовиков. В ноябре 2025 года мужчину включили в рейтинг самых богатых предпринимателей края, где он занял 58-ю строчку.
В Красноярске за сутки исчезли двое детей, это 14-летняя девочка и 14-летний мальчик.
СК не нашел связи между исчезновениями. Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые хранились в сейфе у его родителей. Изучается версия о том, что он мог быть жертвой мошенничества.
Пропавшую девочку уже нашли, она жива.