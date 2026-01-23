Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.0 комментариев
Следователи нашли в Красноярске пропавшую девочку
Школьницу, исчезнувшую в Красноярске, обнаружили живой, сообщили в региональном Главном следственном управлении Следственного комитета в пятницу.
Девочка найдена, она жива, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Между тем официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила в своем Telegram-канале, что полицейские выехали в адрес проживания ее семьи для выяснения всех обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Красноярске в один день пропали 14-летний мальчик и 14-летняя девочка. Следственный комитет пока не нашел связи между исчезновениями. Мальчик пропал вместе с 3 млн рублей, которые хранились в сейфе у его родителей, следователи подозревали, что он мог стать жертвой мошенничества.