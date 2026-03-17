Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Посол Украины в Венгрии оформил три авто на супругу с доходом 520 долларов в год
Посол Украины в Венгрии Федор Шандор оформил на свою супругу жилой дом площадью 69,3 кв. метра и три автомобиля.
Жена дипломата Татьяна Гондорчин, согласно его ежегодной декларации, владеет этим имуществом, несмотря на то, что ее доход за 2023 год составил всего 520 долларов, передает РИА «Новости».
В графе о доходах за 2024 год информации предоставлено не было: в декларации указано, что «член семьи не предоставил информацию». Ранее, в декларациях за 2019 и 2020 годы, ее годовые доходы указывались на уровне 30 тыс. долларов, а в 2022 году – уже лишь 6,6 тыс. долларов.
Основной деятельностью супруги посла значится ремонт компьютеров и периферийного оборудования, а среди дополнительных – оптовая и розничная торговля техникой и программным обеспечением, а также другие услуги в сфере информационных технологий.
Ранее Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.