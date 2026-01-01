Глава ГРУ: Расшифровка данных БПЛА ВСУ подтвердила, что целью была резиденция

Tекст: Денис Тельманов

Данные, полученные с украинских беспилотников, сбитых над резиденцией президента России, подтвердили, что целью атаки был именно комплекс зданий в Новгородской области. Об этом сообщил адмирал Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, передает ТАСС.

Он напомнил, что специалисты российских спецслужб расшифровали память навигационных контроллеров дронов.

«Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов, безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области», – отметил он.

Костюков добавил, что во многих сбитых беспилотниках навигационные системы сохранились и оказались технически исправными.

По его словам, все данные были переданы американской стороне для того, чтобы исключить любые сомнения в истинной цели атаки и ускорить установление всех обстоятельств произошедшего.

«Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Полагаем, что данный шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины», – сказал он.

Передача этих материалов США, по мнению российских военных, даст возможность более детально разобраться в произошедшем и узнать подробности планирования атаки.

В четверг Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА показала, что целью аппарата была атака на объект, входящий в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Накануне Минобороны России показало карту пролета украинских БПЛА, которые пытались атаковать резиденцию главы государства.

Между тем представители американских служб национальной безопасности попытались опровергнуть сведения об атаке Киева на резиденцию российского президента. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию президента России беспилотниками.