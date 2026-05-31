Шахматист Непомнящий поднялся на 17 место в обновленном рейтинге FIDE

Tекст: Ольга Иванова

Известный спортсмен переместился на три строчки вверх в мировой классификации, передает РИА «Новости». Лидером мужского списка по-прежнему остается норвежец Магнус Карлсен с результатом 2841 балл. Вторую и третью позиции удерживают американские игроки Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

В первую сотню также вошли восемь других россиян. Дмитрий Андрейкин занял 30-ю строчку, поднявшись на одну позицию. За ним в списке следуют Андрей Есипенко, Петр Свидлер и Александр Морозевич.

Женский рейтинг продолжает возглавлять представительница Китая Хоу Ифань, набравшая 2596 баллов. Следом за ней в тройке лидеров расположились соотечественницы Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь.

Лучшей среди россиянок стала Александра Горячкина, сохранившая пятое место с 2536 баллами. Екатерина Лагно осталась на десятой позиции мирового топа, а Полина Шувалова заняла 14-ю строчку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Ян Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации.

В апреле двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов констатировал серьезный спад в отечественных шахматах на элитном уровне.

В марте Международная шахматная федерация исключила российского гроссмейстера Сергея Карякина из своих списков.