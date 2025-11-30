Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE

Tекст: Ольга Иванова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, сообщает РИА «Новости». В обновленном рейтинге у Непомнящего 2723 очка, и снижение связано с неудачным выступлением на Кубке мира, где он 5 ноября вылетел во втором раунде.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, набравший 2840 очков. Следом за ним идут американцы Хикару Накамура с 2810 и Фабиано Каруана с 2795 очками. Чемпион мира из Индии, Гукеш Доммараджу, занимает теперь десятую позицию с 2754 очками, потеряв одну строчку.

Российские шахматисты улучшили свои позиции: Андрей Есипенко, стал бронзовым призёром Кубка мира и поднялся с 41-го на 34-е место с 2698 очками. Дмитрий Андрейкин поднялся на 26-е место (2710 очков). Среди других россиян: Петр Свидлер на 42-й позиции (2682), Даниил Дубов – 46-й (2672), Александр Грищук – 66-й (2654), далее следуют Эрнесто Инаркиев, Александр Морозевич, Володар Мурзин, Владислав Артемьев, Владимир Малахов и Алексей Гребнев.

В женском рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань с 2620 очками. Вторую и третью строчки занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь находится на четвертом месте с 2565 очками.

Среди россиянок Александра Горячкина сохранила пятое место (2540 очков), Екатерина Лагно занимает девятую строчку (2517). В топ-100 рейтинга сразу несколько россиянок: Полина Шувалова (17-е место), Лея Гарифуллина (22-е), Анна Шухман (35-е), Валентина Гунина (49-е), Ольга Гиря (52-е), Карина Амбарцумова (57-е), Алиса Галлямова (71-е), Екатерина Гольцева (77-е), Алина Бивол (79-е), Анастасия Боднарук (82-е).

Ранее Ян Непомнящий вошел в киберспортивный клуб Aurora для участия в Chessable Masters в рамках Esports World Cup.



