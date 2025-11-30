  • Новость часаНетаньяху объяснил подачу прошения о помиловании
    Британия отвела Залужному роль обманщика России
    Bild: МиГ-31 напугали поляков и немцев
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне (фото)
    В Госдуме обратились с просьбой к Верховному суду по делу Долиной
    The Times назвала замену Зеленскому
    Песков назвал «гремучую» причину политического кризиса в Киеве
    Каллаc высказалась о тревоге Бельгии по российским активам
    Грузия ответила на обвинения Украины в помощи российским военным
    На Украине нашли еще один символ «российского империализма»
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    22 комментария
    30 ноября 2025, 16:58 • Новости дня

    Непомнящий опустился на 24-е место в рейтинге FIDE

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался на 24-й строчке обновленного рейтинга FIDE после проигрыша во втором раунде Кубка мира.

    Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с 19-го на 24-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, сообщает РИА «Новости». В обновленном рейтинге у Непомнящего 2723 очка, и снижение связано с неудачным выступлением на Кубке мира, где он 5 ноября вылетел во втором раунде.

    Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, набравший 2840 очков. Следом за ним идут американцы Хикару Накамура с 2810 и Фабиано Каруана с 2795 очками. Чемпион мира из Индии, Гукеш Доммараджу, занимает теперь десятую позицию с 2754 очками, потеряв одну строчку.

    Российские шахматисты улучшили свои позиции: Андрей Есипенко, стал бронзовым призёром Кубка мира и поднялся с 41-го на 34-е место с 2698 очками. Дмитрий Андрейкин поднялся на 26-е место (2710 очков). Среди других россиян: Петр Свидлер на 42-й позиции (2682), Даниил Дубов – 46-й (2672), Александр Грищук – 66-й (2654), далее следуют Эрнесто Инаркиев, Александр Морозевич, Володар Мурзин, Владислав Артемьев, Владимир Малахов и Алексей Гребнев.

    В женском рейтинге по-прежнему лидирует китаянка Хоу Ифань с 2620 очками. Вторую и третью строчки занимают ее соотечественницы Чжу Цзиньэр (2579) и Лэй Тинцзе (2569). Чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь находится на четвертом месте с 2565 очками.

    Среди россиянок Александра Горячкина сохранила пятое место (2540 очков), Екатерина Лагно занимает девятую строчку (2517). В топ-100 рейтинга сразу несколько россиянок: Полина Шувалова (17-е место), Лея Гарифуллина (22-е), Анна Шухман (35-е), Валентина Гунина (49-е), Ольга Гиря (52-е), Карина Амбарцумова (57-е), Алиса Галлямова (71-е), Екатерина Гольцева (77-е), Алина Бивол (79-е), Анастасия Боднарук (82-е).

    Ранее Ян Непомнящий вошел в киберспортивный клуб Aurora для участия в Chessable Masters в рамках Esports World Cup.


    29 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    Лыжник Коростелев о поступке Большунова: И это гордость страны?
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лыжник Александр Бакуров получил ушиб мягких тканей после того, как Александр Большунов толкнул его на финише полуфинального забега, провокатора конфликта осудил лыжник Савелий Коростелев.

    Лыжник Савелий Коростелев прокомментировал конфликт лыжников Большунова и Бакурова, в ходе которого Большунов толкнул соперника, словами: «И вот это гордость страны?», которые он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов завершил полуфинальный забег Кубка России по лыжным гонкам последним после падения. После инцидента Большунов спровоцировал стычку с Александром Бакуровым. Он подъехал к сопернику со спины и толкнул его плечом, в результате чего Бакуров упал, облокотившись на рекламный баннер.

    Бакуров покидал стадион прихрамывая. За этот поступок Александру Большунову по итогам полуфинала вынесли дисквалификацию.

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала ТАСС, что лыжник Александр Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей после инцидента с Александром Большуновым на этапе Кубка России в Кировске. Вяльбе уточнила, что Бакуров на всякий случай съездит на УЗИ.

    Комментарии (10)
    29 ноября 2025, 21:06 • Новости дня
    Сийярто резко ответил Мерцу на слова о визите Орбана в Москву

    Сийярто: Венгрии не требуется разрешение ЕС на поездки Орбана в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отвечая на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без одобрения лидеров ЕС, подчеркнул, что Будапешт самостоятельно определяет внешнюю политику и не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией.

    Венгрия не нуждается в разрешении Евросоюза для переговоров с Россией, заявил глава МИД Петер Сийярто, передает ТАСС. Таким образом он ответил на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, который накануне выразил недовольство тем, что премьер-министр Виктор Орбан посетил Москву без согласования с лидерами других стран ЕС.

    Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской) подчеркнул: «Нам, венграм, не требуется разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или еще кого-то для участия в переговорах за рубежом. Нравится это Брюсселю или нет, но мы проводим суверенную внешнюю политику, и наши решения определяются национальными интересами».

    Кроме того, 28 ноября во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Виктор Орбан также заверил, что Будапешт намерен продолжать самостоятельный курс во внешней политике, несмотря на внешнее давление, и нацелен на развитие сотрудничества с Россией. Сийярто акцентировал, что национальные интересы для венгерских властей остаются приоритетом.

    В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал сербское руководство о результатах своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Орбан, в частности, заявил, что получил гарантии от Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию.

    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Комментарии (0)
    29 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Татаринов: На Украине опубликованы некрологи 699 тыс. погибших солдат ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Общее количество опубликованных некрологов украинских военных составило 699 тысяч, не считая «без вести пропавших» и тех, чьи данные затерялись, заявил создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов.

    Данные о масштабных потерях ВСУ Руслан Татаринов приводит в эфире радио «КП», пишет «Комсомольская правда».

    По словам Татаринова, сбор данных некрологов с украинских сайтов и соцсетей он ведет с лета 2022 года при помощи специальной программы. На конец ноября 2025 года количество опубликованных некрологов украинским военнослужащим превышает 699 тысяч, и многие случаи «без вести пропавших» в эту статистику не входят.

    Татаринов отметил, что количество погибших ВСУ в действительности может доходить до миллиона, поскольку не все некрологи публикуются или поступают с опозданием из-за проблем с интернетом и перебоев с электричеством. По его словам, «в среднем за год Украина теряет около 200 тыс. военнослужащих».

    Больше всего некрологов приходится на Львовскую и Полтавскую области. В Кировоградской области, по его словам, еще в 2023 году насчитывалось более 20 деревень без ни одного мужчины.

    По информации «Красного Креста», на Украине числится около 29 тыс.военных, пропавших без вести, однако треть из них уже были переданы Киеву в виде найденных останков. Татаринов добавил, что идентификация тел распространяется медленно из-за коррупции и высоких поборов со стороны украинских экспертов.

    Он также подчеркнул, что многие граждане Украины продолжают покидать страну нелегально через Молдавию, Румынию, Венгрию и другие государства и что часть беженцев возвращается из Польши по решению местных властей.

    По его словам, «в последние полтора года в Европе усиливается антипатия к украинцам», а каждый четвертый преступник в Польше – украинец.

    Ранее Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации составляют около 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными в 2025 году.

    Газета The New York Times (NYT) писала, что вукраинской «Венеции» Вилково не осталось мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.

    Комментарии (20)
    29 ноября 2025, 17:16 • Новости дня
    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту

    Адвокат Зорин заявил о просьбе провести проверку Собчак, Гузеевой и Лолиты

    Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Лолиту
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую просят проверить на предмет возможного участия в скрытой рекламе строительного блогера, собравшего деньги с 75 пострадавших, но не выполнившего свои обязательства в России и Индонезии, сообщил адвокат Александр Зорин.

    Обращение с требованием осуществить прокурорскую проверку в отношении Ксении Собчак, Ларисы Гузеевой и Лолиты Милявской было направлено в Генпрокуратуру РФ, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила их реклама деятельности блогера и застройщика Сергея Домогацкого, который, по заявлениям потерпевших, собрал деньги на строительство домов в России и Индонезии, но не выполнил обязательств перед клиентами.

    По словам адвоката Александра Зорина, известные личности рекомендовали Домогацкого в своих соцсетях как давнего друга, что, по его словам, фактически было скрытой рекламой.

    «Их заявления не содержали необходимой маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их к заключению неисполнимых договоров», – отметил юрист.

    В настоящее время число потерпевших составляет 75 человек.

    Зорин также сообщил, что требуется установить характер отношений между медийными лицами и Домогацким, определить, существовали ли между ними договорные и финансовые связи, а также было ли получено вознаграждение за продвижение бизнеса блогера. Кроме того, адвокат призывает дать правовую оценку публикациям обсуждаемых персон и проверить полноту уплаты налогов с возможных доходов от этой рекламной деятельности.

    На застройщика Домогацкого и его соратников, как уточнил Зорин, уже подано более 30 заявлений о мошенничестве в полицию. По сообщениям СМИ, Домогацкий покинул Бали и находится в поиске индонезийской полицией.

    Ранее покупательница подала заявление на телеведущую Ларису Гузееву после того, как не получила виллу на Бали.

    Женщина в 2022 году перечислила 200 тыс. долларов за виллу, но объект ей не передали, застройщик не возвращает деньги и не предоставляет документы на недвижимость.

    Комментарии (11)
    30 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Залужный: Условия соглашения для Украины каждый раз не становятся лучше

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантиями безопасности для Украины могли бы стать вступление в НАТО, размещение ядерного оружия или большого военного контингента, но сегодня об этом речь не идет, заявил экс-главкомом ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, отметив, что условия мирного соглашения для Киева не становятся лучше.

    «Тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден», – приводят слова Залужного украинские СМИ.

    Он считает, что для завершения конфликта «отсутствуют предпосылки», а соглашение о мире требует «гарантий долгосрочной безопасности». При этом в качестве возможных гарантий Залужный называет «вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента».

    Однако он признает, что «сегодня об этом речь не идет». По его словам, «с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны-участницы НАТО» данная тема «принципиально не может рассматриваться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну». Зеленский сообщил, что украинская делегация прибудет в Соединенные Штаты. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

    Комментарии (17)
    29 ноября 2025, 18:13 • Новости дня
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    Особняк соратника Зеленского Миндича в Тель-Авиве сняли на видео
    @ Еврейская община города Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    В элитном пригороде Тель-Авива особняк украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», оказался пустым и без охраны.

    Израильский особняк украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича оказался пустым, передает РИА «Новости».

    Корреспондент агентства посетил здание, расположенное в элитном пригороде Тель-Авива рядом с виллами иностранных послов, диппредставительствами и домами местных предпринимателей. Отмечается, что рядом также находится особняк Игоря Коломойского (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).

    Дом принадлежит Миндичу, как следует из документов на оплату муниципального налога. Само здание выглядит необитаемым: на территории находятся строительные материалы и инструмент, нет ни охраны, ни персонала.

    Агентство сообщило, что ремонтные работы, судя по всему, недавно проводились или продолжаются. Соседи, опрошенные журналистом, заявили, что ни разу не видели Тимура Миндича в этом доме.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что Израиль под давлением США может выдать Тимура Миндича, замешанного в этом коррупционном скандале.

    Комментарии (6)
    30 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК

    Представитель МИД Казахстана Смадияров выразил протест в связи с атакой на КТК

    Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которая наносит ущерб двусторонним отношениям с Украиной, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины», – приводит слова Смадиярова ТАСС.

    Казахстан потребовал от Киева принять меры для предотвращения повторения подобных атак. В ведомстве также напомнили, что это уже третья атака на объект критической инфраструктуры, имеющий исключительно гражданский характер, подчеркнув, что работа КТК гарантирована международным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 29 ноября безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Во вторник дроны атаковали административное здание морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума.


    Комментарии (7)
    30 ноября 2025, 11:56 • Новости дня
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    Bild заявил о страхе у немецких военных из-за МиГ-31 ВКС России у границ Польши
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре российских истребителя МиГ-31 в ходе плановых полетов вызвали переполох в Польше, напугав немецких солдат, сообщает издание Bild.

    Четыре российских истребителя МиГ-31, выполняя плановые полеты вблизи западной границы России, вызвали тревогу среди польских и немецких военных, передает Bild. Из-за активности российских самолетов силы противовоздушной обороны Польши и немецкие комплексы Patriot, размещенные в районе аэропорта Жешува, были приведены в готовность.

    В материале отмечается, что через этот аэропорт проходит значительная часть военной помощи для Украины, поэтому любые инциденты рядом с ним вызывают особое внимание НАТО. Представитель польских ВВС подтвердил, что в пятницу была зафиксирована активность в российском воздушном пространстве, однако все истребители оставались внутри границ России.

    Вооружённые силы Польши и находящиеся в стране подразделения немецкого бундесвера отреагировали на ситуацию в полном соответствии с протоколом, несмотря на то что реального нарушения границы не произошло. Именно переброска двух дополнительных систем Patriot стала одной из немедленных мер предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша подняла истребители из-за активности России на Украине. В Варшаве опровергли информацию о нехватке средств для покраски F-16. Польские власти заявили о нарушении российского самолета их воздушного пространства.

    Комментарии (3)
    29 ноября 2025, 21:17 • Новости дня
    Провалившийся род штурмовых войск ВСУ оказался под угрозой ликвидации

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине могут ликвидировать род штурмовых войск из-за их неэффективности и отсутствия официального статуса с момента создания, сообщили в российских силовых структурах.

    В российских силовых структурах отметили, что с момента объявления о создании этих войск и назначения Валентина Манько командующим не было оформлено никаких официальных документов, передает ТАСС.

    По данным российской стороны, основной деятельностью этих войск запомнились лишь ложные заявления, скандалы и резкая критика.

    В данный момент подразделения штурмовых войск ВСУ находятся в районе Покровска и Гуляйполя, где, как сообщается, несут серьезные потери. Представитель российских силовых структур подчеркнул, что Киев признал провал проекта и стремится как можно скорее отказаться от этой инициативы.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о создании нового рода войск – штурмовых. При этом украинский депутат Марьяна Безуглая критиковала командующего Манько, называя его рейдером и бандитом, а саму идею создания штурмовых войск – попыткой скрыть неудачи на фронте.

    Ранее Валентин Манько появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Силовики сообщали, что Манько тратит большую часть свободного времени на соцсети и популяризацию себя.

    Большинство солдат в штурмовых подразделениях ВСУ имеют инвалидность, страдают инфекционными заболеваниями, являются бомжами и маргиналами.

    Комментарии (0)
    30 ноября 2025, 13:07 • Новости дня
    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной

    Глава комитета ГД по вопросам собственности призвал ВС вынести новое постановление по делу Долиной

    В Госдуме призвали Верховный суд пересмотреть подход к делу Долиной
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов обратился к руководству Верховного суда с просьбой тщательно рассмотреть дело певицы Ларисы Долиной и принять развернутое постановление пленума.

    По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова (КПРФ), необходимо подробно проанализировать отказ в двусторонней реституции и соотнести его с положениями Гражданского кодекса и законом о компенсациях добросовестным приобретателям недвижимости, передает РИА «Новости».

    Депутат считает, что подобное постановление способно задать «иной вектор» для всей судебной практики по спорам о вторичном жилье и продемонстрировать, что добросовестный покупатель не должен нести все риски обмана третьих лиц. «Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – заявил глава думского комитета.

    По мнению Гаврилова, нынешняя судебная практика сложилась таким образом, что даже при тщательной проверке только покупатель несет риски, связанные с возможными нарушениями добросовестности продавца. При этом законы, отметил Гаврилов, предусматривают возврат средств и имущества обеим сторонам (двустороннюю реституцию), а отход от этой нормы возможен лишь в исключительных случаях.

    Депутат также обратил внимание, что если сложившаяся судебная практика сохранится, воспользоваться компенсационным механизмом через казну станет почти невозможно. Он напомнил, что покупателям советуют страховать сделки, однако любые меры безопасности не гарантируют полной защиты, поскольку окончательное решение всегда остается за судом высшей инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.

    После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.

    Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.

    Комментарии (20)
    29 ноября 2025, 20:13 • Новости дня
    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине

    Подполковник Дэвис: НАТО срывает мирный план США по Украине

    В США заявили о саботаже НАТО мирного плана по Украине
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерены сорвать мирный процесс на Украине, исключив из предложенного Дональдом Трампом плана принцип нерасширения НАТО, сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    Отказ руководства НАТО исключить будущий прием Киева в альянс, по мнению американского военного эксперта, ставит под угрозу возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Дэвис заявил, что Марк Рютте и Урсула фон дер Ляйен ясно дали понять, что «мира не будет, только препятствия».

    Эксперт считает, что перспектива вступления Украины в НАТО стала одной из причин начала спецоперации. Дэвис отметил, что нынешние лидеры альянса намеренно противодействуют введению запрета на членство для Киева. По его словам, такой шаг он назвал «отравленной пилюлей», направленной на срыв мирных инициатив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал союзников по НАТО вспомнить о противостоянии с СССР и Россией.

    Госсекретарь США Марко Рубио планирует пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Рубио рассказал европейским союзникам, что обсуждение долгосрочных гарантий для Киева будет зависеть от успеха переговоров.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о подготовке ЕС и НАТО к крупному вооруженному конфликту с Россией.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники продолжают строить иллюзии о возможности нанести России стратегическое поражение.

    Комментарии (8)
    29 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Украинские спецслужбы признали атаку катерами на танкеры в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские спецслужбы опубликовали кадры атаки безэкипажных катеров на танкеры под флагом Гамбии в Черном море, тем самым признав свою причастность, сообщили военкоры.

    Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за удары по танкерам в Черном море, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал  «Военкоры Русской весны».

    Украинские силовики обнародовали видеозапись атаки, на которой видно поражение двух судов безэкипажными катерами Sea Baby у берегов Черного моря.

    Военкоры отметили, что «враг признал, что нанес удары по гражданским судам при помощи БЭК».

    Удары по танкерам Kairos и Virat в Черном море попали на видео.

    Военный эксперт Василий Дандыкин назвал удары по танкерам проявлением терроризма со стороны киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки на танкеры в Черном море могут стать серьезным вызовом для Турции.


    Комментарии (11)
    30 ноября 2025, 02:20 • Новости дня
    Стало известно, что Дрисколл считает неизбежными новые потери территорий Киевом

    Журналист FT Миллер: Дрисколл предрек новые потери территорий Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил украинской стороне и европейским дипломатам, что переход к России ряда «городов и спорных территорий» – «лишь вопрос времени», пишет журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    Миллер пишет в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах в Киеве европейские дипломаты спросили Дрисколла, считает ли Вашингтон обязательным «привлечение России к ответственности за военные преступления». Дрисколл не дал однозначного ответа, вызвав разочарование собеседников.

    При этом он заявил: «Есть города и спорные территории, которые перейдут в руки России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, то решение о войне должно быть взвешено: сколькими жизнями вы готовы пожертвовать? С этого момента ситуация не улучшится, а ухудшится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Дрисколл заявил о критическом положении украинских войск и настаивал на скорейшем принятии мирного соглашения с уступками России со стороны Украины. Тон встречи Дрисколла с европейскими послами и чиновниками назвали крайне негативным, описав его как «тошнотворный».

    Комментарии (2)
    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    Комментарии (5)
    30 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    На Украине адмирала Ушакова признали символом «российского империализма»
    @ общественное достояние

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский «Институт национальной памяти» признал русского флотоводца Федора Ушакова символом «российского империализма». Об этом говорится в опубликованных на сайте института материалах.

    В официальном сообщении учреждения заявлено: «Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства». Ушаков включен в список тех персоналий, память о которых институт рекомендует убрать с улиц и площадей, передает РИА «Новости».

    Адмирал Федор Ушаков прославился как один из самых выдающихся военачальников российского флота. В 1799 году он был удостоен звания адмирала и командовал Черноморским флотом, а также российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Особо отмечается, что во время русско-турецких войн он не потерял ни одного корабля, а никто из его подчиненных не был взят в плен, пишет Газета.Ru.

    В Русской православной церкви Ушаков был причислен к лику святых местночтимых Саранской и Мордовской епархии. Причина канонизации связана прежде всего с его праведной христианской жизнью, а не только с ратными подвигами.

    Ранее предводитель крестьянского восстания в Российской империи Емельян Пугачев признан на Украине символом пропаганды «российского империализма».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали Ломоносова и Лермонтова символами российского империализма. Потемкина назвали участником «российского империализма».

    Комментарии (7)
    СМИ: Венесуэла подготовила два сценария ответа на возможное нападение США
    Захарова заявила о появлении террористической ячейки в Европе
    Нетаньяху попросил помилования у президента Израиля
    Россия рекордно нарастила импорт лапши из Южной Кореи
    Cтримерша «Бабушка Ольга» номинирована на международную премию (видео)
    Исландия призвала США уважать международное право
    Путин пошутил про походы налево (видео)

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Отставка Ермака предрешает судьбу Зеленского

    Украина переживает крупное политическое потрясение: отставку Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. Отставка стала итогом начавшихся еще летом событий, имеет прямое отношение к администрации Белого дома – и предрекает большие проблемы для Владимира Зеленского лично и построенной им системы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

