Ледокол впервые достиг самой северной точки канадской Арктики
Ледокол Amundsen впервые смог добраться до самой северной точки канадской Арктики
Ледокол CCGS Amundsen впервые в истории достиг самой северной точки Канадского Арктического архипелага, воспользовавшись появившимися из-за таяния льда проходами.
Ледокол Береговой охраны Канады CCGS Amundsen впервые достиг самой северной части Канадского Арктического архипелага, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СВС.
В Минрыболовства Канады отметили, что корабль добрался до района между островами Королевы Елизаветы и северо-западным побережьем острова Элсмир, где находится морской охраняемый район Тувайюиттук.
На ледоколе в этот регион была доставлена команда канадских исследователей, занимающихся изучением Арктики. Власти подчеркнули, что этот отрезок всегда считался недоступным для судоходства из-за плотного ледового покрова.
Однако таяние ледников позволило пройти по новым маршрутам, и корабль «впервые в истории прошёл через эти проходы».
