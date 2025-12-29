Макрон провел отдельные переговоры с Зеленским

Tекст: Ольга Иванова

Макрон провел отдельные переговоры с президентом Украины Зеленским, сообщает «Коммерсантъ». Французский лидер рассказал об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

«Сегодня я участвовал с другими европейскими лидерами в обмене мнениями с Зеленским и Трампом. Потом я поговорил с Зеленским», – написал Макрон.

Макрон также заявил, что в начале января в Париже состоится встреча с представителями стран «коалиции желающих». На этом мероприятии планируется обсудить вклад каждой страны в обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с лидерами Европы и Владимиром Зеленским удалось достичь согласия по большинству вопросов урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Трамп допускал возможность проведения референдума для мирного урегулирования на Украине.

Трамп отмечал, что на переговорах не обсуждалось перемирие и остановка огня ради проведения референдума.