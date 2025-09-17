Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.
Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.
«Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», – сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.
Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.
Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.