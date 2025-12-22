Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.0 комментариев
Стало известно о гибели двух американских наемников на Украине
Newsweek: На Украине ликвидировали двух американских наемников
Два американских бойца международного легиона, принимавших участие в боевых действиях на Украине, погибли в начале декабря, одному из них было 29 лет, следует из публикации издания Newsweek.
Два американских наемника были ликвидированы на Украине, передает РИА «Новости». Речь идет о Тайе Уингейте Джонсе и Брайане Закерле – оба добровольно вступили в так называемый международный легион и погибли в начале декабря, отмечает издание.
Издание уточняет, что дядя Брайана Закерла, Майкл Закерл, 5 декабря написал в Facebook* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram*) запрещена в России как экстремистская), что его 29-летний племянник погиб, «оставив вдову и двоих детей». Этот пост подтверждает сообщенную информацию, вдова и дети Брайана в момент публикации находились в Киеве. Смерть второго американца, Тайа Уингейта Джонса, журналу подтвердил его родственник – сестра Эмбер Джонс, подробности ее комментария не приводятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили чернокожего наемника в Донецкой народной республике. В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ