Бывший помощник Зеленского Шефир замечен в аэропорту Варшавы

Tекст: Ольга Иванова

Сергей Шефир, ранее занимавший должность первого помощника Владимира Зеленского и считавшийся его близким соратником, был замечен в аэропорту Варшавы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Страна.ua. СМИ опубликовало фото Шефира, сделанное предположительно во вторник, однако точное время и цель его поездки не уточняются.

Издание отмечает, что бегство Шефира может быть связано с недавним арестом Германа Галущенко, ранее занимавшего посты министра энергетики и юстиции Украины. На фоне этих событий Шефир рассматривается как один из вероятных следующих подозреваемых по версии Национального антикоррупционного бюро Украины.

Журналисты подчеркивают, что возможное преследование Шефира может быть попыткой оказать давление на Зеленского и его окружение.

Напомним, Галущенко был задержан в ночь на 15 февраля при попытке пересечь границу. Ему предъявили обвинения по статьям об участии в преступном объединении и отмывании доходов в особо крупном размере, полученных преступным путем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего министра взяли под стражу, чтобы заставить Владимира Зеленского принять условия мирного договора и вывести войска из Донбасса.



