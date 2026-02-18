На Украине украли генераторы для Одессы и Николаевской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Гуманитарная помощь на сумму более 50 тыс. долларов, предназначенная для поддержки критической инфраструктуры, была похищена на Украине. По данным офиса генерального прокурора страны, выявлены схемы незаконного использования имущества в Одессе и Николаевской области, передает ТАСС.

В частности, часть генераторов, которые должны были обеспечивать работу важнейших объектов, на деле использовались в ресторанах и на автомойке. Кроме того, автомобили, переданные по гуманитарной линии, были выставлены на продажу. Убытки, нанесенные от этих действий, оцениваются в сумму, превышающую 2,2 млн гривен, что эквивалентно более 50 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Генеральный прокурор Украины заявил о крупном мошенничестве с поставками некачественных баллистических очков для ВСУ и побеге подозреваемого за границу.

До этого генераторы, переданные Грузией на Украину в качестве гуманитарной помощи в конце 2025 года, оказались на черном рынке. А жители Германии раскритиковали решение властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзавшего Берлина.



