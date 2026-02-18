Поставщик ВСУ украл миллионы долларов и скрылся за границей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Поставщик баллистических очков для ВСУ похитил более 3,5 млн долларов и скрылся за границей. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Руслан Кравченко, сообщает РИА «Новости».

По его словам, руководитель частного предприятия заключил контракт с Минобороны Украины на поставку 100 тыс. пар баллистических очков. Пробная партия в две тысячи единиц была закуплена поставщиком в Германии, прошла все необходимые испытания и имела сертификацию. Однако оставшиеся 98 тыс. пар очков оказались без сертификатов, их происхождение неизвестно, а качество не соответствовало заявленным требованиям.

Сумму ущерба Кравченко оценил в 154,8 млн гривен, что превышает 3,5 млн долларов. Имя подозреваемого не раскрывается. Известно, что он уже покинул страну и находится за границей.

Ранее выяснилось, что руководитель финансовой службы одной из бригад ВСУ присвоил крупную сумму денег и потратил часть на азартные игры.

До этого группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, предназначенную населению подконтрольного Киеву Запорожья. А служба внешней разведки России заявила, что новая схема хищения денег Киевом связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ по чешской инициативе.